Венчурный фонд «Т-Инвестиций» вложился в умный сервис Zabota 2.0

Венчурный фонд «Т-Инвестиций» для физлиц — «Венчурные инвестиции 1» и Управляющая компания «СТ Капитал» приобрели доли в российской технологической компании ООО «Медицина» (разработчик системы автоматизации маркетинга для частных клиник Zabota 2.0). Фонд «Венчурные инвестиции 1» получил 11,22% в уставном капитале ООО «Медицина», а «СТ Капитал» — 5,26%. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Zabota 2.0 — ИТ-система для работы с базой пациентов клиники. Она интегрируется с медицинской информационной системой, анализирует пациентов по 86 параметрам и выстраивает с каждым из них персонализированную коммуникацию, используя более 270 сценариев. В результате повышается дисциплина пациентов — они вовремя обращаются за медицинской помощью и лучше выполняют назначенные планы лечения.

Дмитрий Лаптев, сооснователь и генеральный директор Zabota 2.0: «По данным НАФИ, 75% жителей России стараются посещать медицинское учреждение только в крайних случаях: когда есть острая и нестерпимая боль (36%) или боль долго не проходит (39%), а 14% россиян и вовсе предпочитают избегать врачей. Все это существенно снижает продолжительность их жизни. Наша миссия — повышать качество жизни людей с помощью персональной заботы об их здоровье. Привлеченные средства позволят нам усилить команду разработки, сделать систему Zabota 2.0 более доступной при внедрении, а также перейти к предиктивному анализу и повысить гиперперсонализацию за счет внедрения технологий искусственного интеллекта».

Никита Ильинский, директор по частному акционерному капиталу «Т-Банка»: «Команда Zabota 2.0 создает умный и действительно полезный продукт, который помогает клиникам построить долгосрочные отношения с пациентами и, в конечном счете, улучшить результативность медицинских услуг. Выручка компании в 2024 г. выросла на 50%. Уверен, что у Zabota 2.0 высокий потенциал дальнейшего роста и наши инвестиции помогут ей достичь поставленных бизнес-задач».

Фонд «Венчурные инвестиции 1» работает с февраля 2025 г. в виде закрытого паевого инвестфонда (ЗПИФ). На первом этапе в начале 2025 г. частные инвесторы участвовали в формировании капитала фонда через покупку паев. Сейчас фонд находится в инвестиционном периоде, то есть отбирает и вкладывается в быстрорастущие бизнес-проекты, чтобы на горизонте четырех-восьми лет получить потенциальную прибыль от продажи долей в этих компаниях стратегическому инвестору или выхода на IPO. Полученный финансовый результат будет распределен между пайщиками.

Это уже вторая инвестиция фонда «Венчурные инвестиции 1»: ранее в мае 2025 г. он вложился в российскую технологическую компанию «Айро» (владеет онлайн-сервисом бытовых услуг Airo) с долей 12,5%.