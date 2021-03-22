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Эпоха Android подходит к концу. Google готов к тестированию новой секретной ОС

Техника
, Текст: Эльяс Касми

Google собирается выпустить бета-версию Fuchsia – ОС, которая может заменить собой Android. Она создается для гигантского числа устройств, среди которых есть смартфоны и планшеты, и над ней Google работает почти пять лет. В случае с Android со дня выхода первой бета-версии и до момента релиза в последнее время проходит около полугода.

Потенциальная замена Android

Интернет-гигант Google собирается запустить тестирование своей секретной ОС Fuchsia, над которой он трудится с как минимум с августа 2016 г. По информации 9to5Google, в ближайшее время она выпустит первую бета-версию системы, доступную для разработчиков.

Данному этапу разработки Fuchsia предшествовало ее внутреннее тестирование силами специалистов самой Google – оно началось в конце 2020 г., и на тот момент было известно, что в случае его успешного завершения будет выпущена предварительная версия для разработчиков.

Видит ли Google в ОС Fuchsia полноценную замену Android, другой своей популярной мобильной платформы, в настоящее время неизвестно. Но эта система изначально разрабатывается для очень широкого спектра устройств, включая системы умного дома и носимую электронику, смартфоны, компьютеры, ноутбуки, бытовую технику, а также системы виртуальной и дополненной реальностей.

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Версия интерфейса Fuchsia для смартфонов

Fuchsia, в отличие от Android, базируется на проприетарном ядре, написанном с нуля и получившем название Zircon. Android же, анонс которой состоялся в 2008 г., основана на ядре Linux.

Таинственная операционка Google

Google удается в течение более 4,5 лет скрывать почти все подробности о своем новом детище и контролировать утечки. В результате в сети есть лишь минимум сведений о ней: например, Google разработала для нее графический интерфейс еще в 2017 г. CNews писал, что ее оболочка подозрительно напоминает дизайн Android. Графическая составляющая Fuchsia OS получила кодовое имя Armadillo, и она была создана с помощью кроссплатформенного инструмента разработчиков Google Flutter SDK.

К январю 2019 г. разработчики Fuchsia, среди которых числятся Трэвис Гейселбрехт (Travis Geiselbrecht), один из разработчиков NewOS, Danger и BeOS, и Брайан Свитлэнд (Brian Swetland), участник проекта BeOS, научили ее запускать Android-приложения. Они добились этого за счет интеграции в состав ОС модифицированной версии среды Android Runtime (ART).

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Так может выглядеть Fuchsia в модификации для ноутбуков и ПК

Google лишь единожды, в мае 2019 г., поделилась подробностями о Fuchsia, и то лишь о том, поддержка каких именно мобильных устройств поддерживается. Тогда же глава направления Android и Chrome OS Хироши Локхаймер (Hiroshi Lockheimer) сообщил, что Google не рассматривает Fuchsia OS как замену этих двух платформ. С того момента прошло почти два года, и ситуация могла измениться. На возможную конкуренцию с Android указывает и наличие похожей оболочки.

Новая история Fuchsia

С мая 2019 г. и по декабрь 2020 г. Google больше не делилась никакими подробностями о Fuchsia. Лишь в первых числах декабря 2020 г. она подтвердила, что разработка проекта по-прежнему продолжается, несмотря на пандемию коронавируса. Одновременно с этим Google внесла изменения в действовавшую на тот момент модель ее разработки – если раньше к созданию Fuchsia привлекались программисты исключительно из штата Google. то теперь она не против участия и сторонних разработчиков. Другими словами, с декабря 2020 г. проект стал значительно более открытым.

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Новое в СХД

Тогда же Google опубликовала свой план относительно дальнейшей разработки Fuchsia. В список первоочередных задач вошли создание рабочей среды для написания драйверов под различные устройства, улучшение производительности файловых систем и добавление новых средств взаимодействия с интерфейсом системы для людей с ограниченными возможностями.

Сроков выхода нет

На момент публикации материала степень готовности Fuchsia известна не была. Но если сравнивать с Android, то Google выпускает ее превью-версии для разработчиков в среднем за три месяца до официального анонса. Со дня премьеры, если судить по Android 10 и 11, до момента релиза проходит еще три-четыре месяца.

Сам Android разрабатывался в течение пяти лет до момента появления своей первой стабильной версии 1.0 в сентябре 2008 г. Изначально это была прошивка для цифровых фотокамер – ее создатель Энди Рубин (Andy Rubin) задумал ее в 2003 г. именно такой. Позже ее переделали в ОС для смартфонов без сенсорного экрана, а выход первого Apple iPhone в 2007 г. способствовал ее превращению в платформу, знакомую сейчас миллиардам людей.

Свой пятилетний юбилей Fuchsia отметит в конце лета 2021 г.

Новых ОС может быть две

В феврале 2020 г. CNews писал о регистрации Google торговой марки Pigweed, относящейся к категории операционных систем. Так по-английски называют амарант – однолетнее травянистое растение. В тоге Pigweed стала второй по счету после Fuchsia ОС Google с «цветочным названием» (Fuchsia переводится с английского как «фуксия»).

Спустя больше года после регистрации торговой марки Google не поделилась ни малейшей подробностью о Pigweed. На 22 марта 2021 г. Google не говорила даже о существования у нее планов по выпуску ОС с таким названием в ближайшей перспективе.



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