Google втайне создает новую операционную систему

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Google зарегистрировала торговую марку Pigweed, относящуюся к категории операционных систем. Под этим названием может выйти новая полноценная ОС, разработкой которой Google, возможно, занята в настоящее время наряду с Fuchsia OS – потенциальной заменой Android и Chrome OS.



Еще одна «цветочная» ОС

Компания Google подала в патентное ведомство США (USPTO) заявку на регистрацию торговой марки Pigweed. Обнаружил ее пользователь Reddit под псевдонимом Lgats, и в ее описании отмечено ее прямое отношение к операционным системам.

На момент публикации материала Google ни разу не заявляла о разработке ОС с кодовым или финальным названием Pigweed. Заявка на регистрацию торговой марки была подана 31 января 2020 г.

Pigweed стала второй ОС компании с «цветочным» названием. Так по-английски называют амарант – однолетнее травянистое растение. В распоряжении Google также есть пока не анонсированная и не выпущенная «цветочная» ОС Fuchsia (фуксия – англ.). Впервые о ней стало известно в августе 2016 г., когда ее исходный код был опубликован на портале GitHub.

Никаких подробностей

Google держит в секрете любые сведения относительно Pigweed – на 6 февраля 2020 г. было известно лишь ее название. Стадия ее разработки, сферы будущего применения и другие детали – все это, вероятно, станет известно позже.

Амарант - растение, подарившее новой ОС Google свое название

Как пишет ресурс 9to5Google, название Pigweed несколько раз упоминалось в других проектах интернет-гиганта. Впервые это слово было обнаружено в ноябре 2019 г. в коде операционной системы Fuchsia, затем, в декабре 2019 г. его заметили в репозитории браузера Google Chrome. Какие-либо детали, проливающие свет на Pigweed и ее предназначение, в найденных материалах отсутствовали.

Сроки релиза отсутствуют

Установить возможную дату дебюта Pigweed не представляется возможным – закономерность между сроками регистрации торговой марки и анонсом связанными с ней программными и аппаратными решениями в случае с другими продуктами Google отсутствует. К примеру, бренд Android Google зарегистрировала буквально за пять дней до премьеры ОС в 2007 г., а Chromebook – спустя несколько месяцев с момента начала поставок первых ноутбуков с Chrome OS в 2011 г.

Google зарегистрировала бренд Pigweed всего несколько дней назад

В то же время ОС Fuchsia до сих пор не вышла, однако соответствующую торговую марку Google зарегистрировала летом 2017 г. Таким образом, до релиза Pigweed может остаться несколько дней, а может – и несколько лет.

Другая секретная ОС Google

Что касается ОС Fuchsia, разработка которой ведется на протяжении нескольких лет, то Google лишь в мае 2019 г. раскрыла первые подробности о ней. Выяснилось, что новая операционная система создается для использования на самом широком спектре устройств, включая системы умного дома и носимую электронику, а также системы виртуальной и дополненной реальностей.

По словам главы направления Android и Chrome OS Хироши Локхаймера (Hiroshi Lockheimer), на нынешнем этапе разработки Fuchsia OS не позиционируется в качестве замены этих двух платформ. Другими словами, компания пока предполагает сосуществование трех своих ОС, если не брать в расчет различные модификации Android – Wear OS для носимых устройств, Android TV для смарт-телевизоров и ТВ-приставок и Android Auto для современных автомобилей.

В то же время еще в 2017 г. Fuchsia OS, находившаяся на тот момент на начальной стадии разработки, обзавелась оболочкой, очень напоминающей «смартфонный» интерфейс Android. Графическая составляющая Fuchsia OS получила кодовое имя Armadillo, и она была создана с помощью кроссплатформенного инструмента разработчиков Google Flutter SDK.

Помимо этого, в январе 2018 г. «Фуксию» удалось установить на фирменный хромбук Google – Pixelbook, изначально функционирующий на базе Chrome OS. На тот момент о полноценной замене одной ОС на другую речи не шло – для запуска Fuchsia на Pixelbook требовался свободный эмулятор QEMU, но в таком режиме ОС работала исключительно в режиме командной строки.