Microsoft радикально меняет интерфейс Windows 10

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Бета-тестеры Microsoft обнаружили в новой тестовой сборке Windows 10 упоминание новой графической платформы WinUI в отношении меню «Пуск», рабочего стола и центра уведомлений. WinUI напрямую связана в представленным Microsoft в 2017 г. интерфейсом Fluent Design. После внедрения изменений «Пуск», центр уведомлений и рабочий стол могут получить новый фирменный стиль со скругленными углами окон и размытым задним фоном.



Microsoft меняет Windows

Microsoft готовится внести масштабные изменения в облик настольной ОС Windows 10. Новая концепция ее внешности получила название Fluent Design, она основана на графической платформе WinUI – свидетельства скором ее внедрении в систему обнаружили участники программы Windows Insider, то есть бета-тестеры.

Как пишет профильный ресурс Windows Latest, тестировщики обнаружили в новой сборке Windows 10 под номером 20197 упоминания новых компонентов дизайна для центра уведомлений (Action Center), меню «Пуск» и рабочего стола. Они называются WinUIDesktopActionCenter, WinUIDesktopStartMenu и WinUIOnDesktop.

Концепция WinUI будет использоваться не только в Windows 10, но и в ее новой версии Windows 10X для необычных гаджетов, включая устройства с двумя экранами. Интерфейс будет применяться в приложениях Win32, как существующих, так и новых, а также в универсальных приложениях UWP (Universal Windows Platform).

Вероятно, так в итоге будет выглядеть новое стартовое меню Windows 10

Fluent Design заменит собой актуальную концепцию интерфейса Windows, получившую название Modern. В Fluent Design Microsoft отказалась от плоского дизайна, реализованного в Modern в пользу интуитивно понятных элементов управления, с использованием различных эффектов вроде подсветки пиктограмм и размытия заднего фона.

Что изменится с переходом на WinUI

В доступных стабильных сборках Windows 10, включая вышедшую в мае 2020 г. версию 2004, меню «Пуск», центр уведомлений и ряд других компонентов интерфейса системы написаны с использованием языка разметки XAML (eXtensible Application Markup Language), разработанного самой Microsoft. Для их работы используются компоненты Windows.UI.XAML.

Элементы меню "Пуск" со скругленными углами

В настоящее время неизвестно, использует ли концепция WinUI язык XAML. По данным WindowsLatest, цель перевода Windows на WinUI состоит в том, чтобы сделать общие элементы управления доступными для всей платформы Windows и добиться большей согласованности в операционной системе в целом, в том числе и в плане ее внешности.

После перехода на WinUI, дата которого пока не утверждена, после одного из следующих обновлений в Windows 10 могут появиться новые кнопки в стиле Fluent Design, окна со скругленными углами и другие особенности внешности, характерные для этого интерфейса.

Постепенное внедрение

Стиль Fluent Design Microsoft впервые продемонстрировала спустя менее двух лет с момента выхода самой ОС Windows 10 – ее массовое распространение началось в конце июля 2015 г., а Fluent Design был показан в мае 2017 г. на конференции Build 2017.

Классический плоский интерфейс Windows 10, привычный многим

Постепенное внедрение Fluent Design началось практически сразу после его дебюта. К примеру, в феврале 2018 г. появились тестовые сборки обновления 1803, в которых были добавлены дополнительная анимация при открытии пункта в меню «Пуск» и всплывающих окон различных приложений, эффект Acrylic, размывающий контуры изображения, на панели задач, а также новый стилизованный дизайн браузера Edge, на тот момент еще не перешедший на движок Blink.

В тестовой сборке 18237, вышедшей в середине сентября 2018 г., Microsoft продолжила интеграцию Fluent Design в состав своей настольной ОС. В частности, «акриловый» эффект появился на экране авторизации – фон стал размытым, чтобы пользователь мог сфокусировать свой взгляд на форме ввода пароля.

Применение Fluent Design в окне авторизации

Масштабный апдейт Windows 10 до версии 2004 образца весны 2020 г., как сообщал CNews, тоже содержал элементы Fluent Design, на этот раз более заметные для пользователя. Изменениям подверглись иконки целого ряда штатных приложений Windows, а также программ из пакета Microsoft Office.

В то же время, Microsoft, похоже, еще не до конца определилась с новым дизайном меню «Пуск». В июле 2019 г. CNews писал о готовящейся полной его переработке, но без использования скругленных углов и других характерных черт Fluent Design.