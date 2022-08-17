WhatsApp заработал на ПК без смартфона и получил радикально переделанное Windows-приложение

Модернизированный WhatsApp



Разработчики WhatsApp выпустили новую стабильную версию программного клиента для персонального компьютера. Теперь это нативное Windows-приложения, помимо прочего, способное работать автономно, без поддержания связи со смартфоном, следует из справочных материалов на сайте мессенджера.

До этого пользователи WhatsApp имели возможность подключиться к сервису обмена сообщениями через браузер либо установить отдельное «старое» приложение, также основанное на веб-технологиях, а именно – фреймворке Electron. При этом смартфон с мобильным приложением WhatsApp, в котором выполнен вход в учетную запись пользователя, должен был оставаться подключенным к Сети. Последнее теперь не является обязательным. Следует однако иметь в виду, что для первичной настройки десктопного приложения смартфон с установленным WhatsApp все же понадобится.

Ранее оценить преимущества переработанного приложения имел возможность лишь немногочисленные участники бета-тестирования. Обновленная десктопная версия находилась в экспериментальном статусе по меньшей мере с июня 2021 г.

WhatsApp становится лучше не только на смартфонах

Приведенная к современному состоянию версия приложения для Windows доступна для скачивания из магазина приложений Microsoft Store. Однако, судя по дискуссии, развернувшейся в Twitter, пока не во всех странах мира.

«Родная» версия для операционных систем семейства Mac находится в разработке, желающие могут принять участие в ее тестировании. Когда именно приложения для компьютеров Apple перейдет в разряд стабильных, не сообщается.

Особенности релиза

Новая версия приложения WhatsApp, как утверждают разработчики, отличается повышенной стабильностью работы и скоростью; лучше вписывается в рабочее окружение, поскольку его интерфейс оптимизирован специально для Windows.

Под «нативным» (родным для операционной системы) создатели мессенджера понимают приложение, реализующее универсальную платформу Windows (Universal Windows Platform, UWP). Поддержка UWP впервые появилась в Windows 10 и присутствует в актуальной версии ОС Microsoft – Windows 11. Использование UWP разработчиком ПО обеспечивает некоторую степень его кроссплатформенности. Запустить такое «универсальное приложение» без внесения изменений в его код можно в том числе в Windows 10 Mobile (для мобильных устрйоств), Windows 10 IoT (для устройств интернета вещей).

Предыдущие версии Windows-приложения WhatsApp задействовали фреймворк Electron, за разработкой которого стоит команда популярного хостинга ИТ-проектов GitHub, принадлежащего корпорации Microsoft.

Чем плох Electron

Electron позволяет создавать десктопные приложения с использованием веб-технологий (HTML, CSS, JavaScript и пр.). Для отрисовки элементов управления в окне такого приложения (рендеринга) применяется движок браузера Chromium (свободная версия Google Chrome). В качестве бэкенда – платформа Node.js, которая не славится высокой скоростью работы. Соответственно и приложения, разработанные с использованием Electron, нередко отличаются «неторопливостью».

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Тем не менее Electron лежит в основе вполне успешных коммерческих продуктов: бизнес-мессенджера Slack, приобретенного Salesforce в конце 2020 г. за почти $28 млрд; популярного среди любителей онлайн-игр сервиса обмена сообщениями Discord и еще одного инструмента корпоративных коммуникаций – Microsoft Teams. Последний разработчики намеревались в конечном счете перевести с Electron на Edge WebView2.

Примечательно, что своими корнями Electron уходит в популярный бесплатный текстовый редактор с подсветкой синтаксиса Atom. Именно из него Electron (ранее – Atom Shell) вырос в самостоятельный программный продукт. В декабре 2022 г. разработка редактора будет прекращена полностью. Пользователям GitHub советуют переходить на Microsoft Visual Studio Code, имеющем общую кодовую базу с Atom.

Медленно, но верно

Разработчики развивают WhatsApp весьма умеренными темпами, поэтому многие полезные функции мессенджер приобретает с запозданием относительно конкурирующих сервисов.

Так, возможности по совершению аудио- и видеозвонков в десктопной версии WhatsApp появилась лишь в марте 2021 г.

Мобильная версия мессенджера получает улучшения несколько быстрее, однако крайне полезная функция переноса пользовательских данных WhatsApp с Android-смартфонов на iPhone и обратно была добавлена разработчиками менее месяца назад – в июле 2022 г.