Microsoft «поломала» удаление и обновление приложений в Windows 10. Как это исправить

Неприятный сюрприз для пользователей Windows 10

Пользователи операционной системы Microsoft Windows 10 могут испытывать трудности с управлением современными упакованными приложениями, которые распространяются через платформу Microsoft Store, пишет Bleeping Computer.

Столкнувшиеся с проблемой отмечают невозможность обновления или удаления ранее установленных программ, таких как мессенджер Microsoft Teams. Администраторы, управляющие развертыванием приложений посредством консоли PowerShell, могут наблюдать ошибки при выполнении команды “Get-AppxPackage”.

Проблема затрагивает пользователей Windows 10 версии 22H2, которые имеют в списке установленных программ хотя бы одно приложение, задействующее инструментарий Windows App SDK. Ее источником, собственно, и является новая версия 1.6.2 этого системного компонента, который автоматически обновляется через Microsoft Store – в обход «Центра обновления Windows» – вместе с программами, которые его используют.

Пользователи, ставшие жертвой нового бага, могут наблюдать в разделе «Скачивание» (“Downloads”) магазина приложений Microsoft Store сообщение об ошибке следующего содержания: «Что-то произошло на нашей стороне» (“Something happened on our end”).

Проблема решена

Дискуссия относительно первопричин проблемы развернулась в репозитории Windows App SDK на принадлежащем Microsoft хостинге ИТ-проектов GitHub, к которой через некоторое время подключился ведущий инженер Microsoft Майк Крайдер (Mike Crider).

Microsoft Пользователи Windows 10 на некоторое время потеряли возможность полноценно управлять приложениями, установленными через Microsoft Store

Крайдер объяснил, что сложности с управлением упакованными приложениями никак не связаны с обновлением компонентов Windows посредством «Центра обновления Windows» ОС. Он также предложил несложный набор действий, который позволял устранить возникшую неполадку вручную, при помощи интерфейса командной строки или PowerShell (необходимы полномочия администратора).

Позднее Microsoft подтвердила факт наличия проблемы и опубликовала на своем портале в разделе документации заметку, в которой разъяснила ее суть.

Затем разработчики Windows App SDK отозвали обновление до версии 1.6.2, распространение которого началось 12 ноября 2024 г. В результате пользователи и администраторы Windows вновь получили возможность распоряжаться установленными программами при помощи привычных инструментов.

21 ноября 2024 г. Microsoft выпустила патч KB5046714, после применения которого проблема более себя не проявляет, даже с установленным Windows App SDK 1.6.2 и более поздних версий. Специалисты «Гиганта из Редмонда» рекомендуют установить апдейт всем тем, кто все еще испытывает трудности с управлением упакованными приложениями из Microsoft Store.

Что такое Windows App SDK

Windows App SDK (ранее известный как “Project Reunion”) представляет собой набор инструментов для создания современных Windows-приложений. Включает библиотеки WinUI 3 для построения графического интерфейса приложений, WebView2 для веб-содержимого, MSIX для упаковки приложений и MRT Core для управления ресурсами.

В рамках Project Reunion, анонсированного Microsoft на конференции для разработчиков в мае 2020 г., компания планировала обеспечить простую интеграцию между программными интерфейсами Win32 и Universal Windows Platform (UWP), предоставив единую платформу для разработки с поддержкой обратной совместимости.

Благодаря новому инструментарию разработчики ПО получили возможность создавать приложения, которые заработают на любом устройстве с Windows 10 (впоследствии и с Windows 11), вне зависимости от типа аппаратной платформы и конкретной версии ОС. Предполагалось, что существующие приложения также можно будет адаптировать к новой модели.

В сентябре 2024 г. Microsoft выпустила предварительную сборку Windows App SDK 1.6 с поддержкой нативной AOT-компиляции .NET Core-приложений. Собранные с ее использованием приложения занимают значительно меньше оперативной памяти и запускаются существенно быстрее.

Windows App SDK работает и с более современной Windows 11. Стремительно устаревающая «десятка», которая вскоре лишится технический поддержки, по-прежнему является намного популярной версией ОС корпорации Microsoft, следует из статистики, которую приводит StatCounter. Под управлением Windows 10 в октябре 2024 г. работало 60,97% компьютеров мира, имеющих свободный доступ в интернет. Windows 11 могла похвастаться лишь 35,55%.

Microsoft взяла на себя обязательство поставлять обновления безопасности для Windows 10 на протяжении еще 1-3 лет после истечения срока расширенной поддержки ОС в октябре 2025 г. – правда, за отдельную плату.