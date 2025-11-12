WhatsApp для Windows обновился и стал веб-приложением. Оно ест 1 ГБ памяти и страшно тормозит

WhatsApp* «убит» разработчиками

Разработчики выпустили крупное обновление версии WhatsApp* для операционной системы Microsoft Windows 11. С его выходом Windows-сборка популярного мессенджера, по сути, откатывается в своем развитии на несколько лет назад. По сообщению Windows Latest, теперь она представляет собой не нативную программу, а всего лишь веб-приложение, упакованное в контейнер WebView2, что резко негативно отразилось на его требовательности к ресурсам ПК и общей производительности.

Более ранние версии WhatsApp* для Windows были построены на основе фреймворка Electron, за разработкой которого стоит команда популярного хостинга ИТ-проектов GitHub, принадлежащего корпорации Microsoft. Приложения на базе Electron не отличаются выдающейся производительностью.

В августе 2022 г. после продолжительного бета-тестирования состоялся релиз стабильной версии программы-клиента WhatsApp* в виде нативного приложения Windows. Под «нативным» (родным для операционной системы) создатели мессенджера понимают приложение, реализующее универсальную платформу Windows (Universal Windows Platform, UWP). Поддержка UWP впервые появилась в Windows 10 и присутствует в актуальной версии ОС Microsoft – Windows 11.

Фото: Vitaly Gariev / unsplash.com Пользователей Windows обновление мессенджера вряд ли порадует

Последняя версия WhatsApp* для Windows 11, вышедшая в ноябре 2025 г., больше не является нативным приложением, а использует технологию Microsoft WebView2. Она позволяет разработчикам ПО внедрять веб-контент в свои приложения и основан на Edge (Chromium). Опыт использования WhatsApp* в таком виде не слишком отличается от, того, что можно получить при запуске его веб-версии в браузере.

Причины отказа от развития UWP-приложения разработчиками мессенджера пока достоверно неизвестны.

Новая версия против старой

Тестирование, проведенное Windows Latest, показало, что новая версия мессенджера для Windows 11 потребляет до 300 МБ оперативной памяти во время отображения экрана входа в учетную запись. В свою очередь нативная версия в аналогичной ситуации занимает лишь 18 МБ, причем этот показатель в дальнейшем, если не взаимодействовать с окном программы, может падать до 10 МБ и ниже.

После ввода учетных данных и в процессе подгрузки чатов пользователь обновленный WhatsApp* претендует уже на 2 ГБ в ОЗУ (вероятно, этот показатель может варьироваться в зависимости от количества этих чатов и их содержимого). В среднем же, согласно наблюдениям Windows Latest, объем потребляемой памяти «прогрузившимся» приложением составляет 1,2 ГБ в простое в фоновом режиме.

Тесты показали, что «родное» приложение для Windows 11 демонстрирует куда более приятные для пользователя результаты: около 190 МБ большую часть времени со скачками до 300 МБ в моменты активности в чатах, а также с падением до менее чем 100 МБ в отсутствие каких-либо событий и действий со стороны пользователя.

Windows Latest отмечает, что показатель объема потребляемой памяти в случае с обновленным WhatsApp* может достигать 3 ГБ при наличии множества активных переписок.

Производительность тоже пострадала

Впрочем, факт потребления большего количества оперативной памяти приложением не является предвестником его низкой общей производительности. Браузер Google Chrome при всей его любви к этому ресурсу работает довольно быстро, стабильно и пользуется огромной популярностью.

Согласно выводам Windows Latest, сказать того же о WebView2-версии WhatsApp* нельзя. Демонстрируемая им производительность охарактеризована не иначе как «кошмарная». Приложение якобы ощущается неповоротливым во многих ситуациях: демонстрирует плохую отзывчивость при переключении чатов, долго загружается.

В ходе тестирования у новинки также были выявлены проблемы совместимости с механизмом всплывающих уведомлений Windows. Уведомления от приложения о поступления новых сообщений могут доставляться с опозданием. Программа также может не соблюдать ограничения в режимах Windows 11 «Не беспокоить» (“Do not disturb”) и «Часы активности» (Active Hours). В чем именно это выражается, Windows Latest не уточняет.

Спастись можно, но ненадолго

Возврат к WebView2 в WhatsApp* состоялся с выходом версии 2.2584.3.0, обновление распространяется через официальный магазин приложений Microsoft Store. Тем, для кого это изменение является нежеланным, Windows Latest рекомендует воздержаться от его скачивания – таким образом можно продлить время пользования старой и более качественной версией мессенджера еще на несколько дней.

Тем не менее, по информации издания, в скором времени этот способ утратит работоспособность: активные сеансы работы пользователей старого приложения будут автоматически прекращены и попасть в мессенджер можно будет только после обновления до WebView2-сборки.

Согласно данным Statista, по состоянию на октябрь 2025 г. WhatsApp* остается самым популярным мобильным мессенджером в мире по числу активных пользователей в месяц. Второе и третье место в рейтинге занимают Weixin/WeChat и Telegram.

* Принадлежит Meta Platform, которая признана властями РФ экстремистской организацией и запрещена