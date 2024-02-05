Microsoft по ошибке подняла системные требования Windows 10. Хозяева старых ПК остались без «Почты» и «Калькулятора»

Стандартные приложения Windows 10 вновь начнут запускаться

Корпорация Microsoft подтвердила наличие проблемы с запуском стандартных приложений, которые поставляются вместе с операционной системой Windows 10, пишет Windows Latest.

Специалистам компании удалось установить причину возникновения ошибки. В Microsoft планируют выпустить исправление, однако не уточняют, в какие сроки.

В январе 2024 г. Microsoft автоматически обновила ряд базовых приложений, входящих в состав ОС Windows 10, через фирменный магазин Microsoft Store. После этого привычные для пользователей программы, такие как «Калькулятор», «Почта и календарь», «Фотографии» и даже «Центр отзывов» (Feedback Hub), позволяющий уведомлять разработчиков Windows о проблемах в работе ОС, утратили работоспособность.

Попытка запуска одного из этих приложений приводила к критической ошибке, возникновение которой сопровождалось малоинформативным сообщением “File system error (-2147219196)”, свидетельствующем о сбое в работе файловой системы.

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Проблема затронула исключительно владельцев достаточно старого компьютерного «железа» – в частности, на нее жаловались пользователи ПК на базе процессоров Intel Core 2 Duo, и Core 2 Quad, которые производились в период с 2006 по 2011 г.

Корень проблемы

Как отмечает Windows Latest, все восемь стандартных программ, которые перестали запускаться после январского обновления, разработаны с использованием набора библиотек vclibs, который обеспечивает работу так называемых универсальных приложений (UWP) – готовых к запуску на любой платформе на базе Windows 10, в том числе мобильной версии ОС (Windows 10 Mobile) и редакции системы для устройств интернета вещей (Windows 10 IoT).

С выходом недавнего обновления этот набор библиотек начал требовать для своей работы поддержку набора процессорных инструкций под названием SSE4.2. Процессоры семейства Core 2 Duo ограничены поддержкой SSE4.1, поэтому для выполнения программ, использующих vclibs они теперь не подходят. Именно по этой причине «Калькулятор» и «фотографии» моментально завершают свою работу почти сразу после запуска на старых ПК.

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Поддержка стандарта SSE4.2, в частности, включающего дополнительные инструкции для работы с текстовыми строками и ускоряющего разбор XML-кода, впервые появилась в процессорах Core i7 на основе микроархитектуры Nehalem, которую Intel начала применять в конце 2008 г.

Стоит отметить, что процессоры Core 2 Duo отсутствуют в перечне совместимого с Windows 10 оборудования. Впрочем, этот факт совершенно не мешает множеству владельцев морально устаревшего «железа» использовать актуальную версию ОС Microsoft, поддержка которой будет прекращена в октябре 2025 г.

Заговор или банальная ошибка?

Достоверно неизвестно, целенаправленно ли программисты Microsoft заложили более жесткие требования к «железу» для работы библиотек vclibs в последнем апдейте, или это проявление неосмотрительности со стороны инженеров «Редмондского гиганта».

До признания Microsoft факта наличия проблемы с запуском стандартных приложений Windows 10 пользователи, столкнувшиеся с ней, выдвинули сразу несколько теорий о причине ее возникновения. Одна из них, явно с оттенком конспирологии, гласила, что неполная работоспособность ОС на устаревшем «железе» может быть выгодна как самой Microsoft, так и производителям компьютерных комплектующих.

В августе 2023 г. пользователи Windows 10 и Windows 11, установившие накопительное обновление KB5029351, столкнулись с появлением «синего экрана смерти» (BSoD). В сообщении, возникавшем на экране, говорилось о том, что ОС якобы запущена на поддерживаемом процессоре. Виновником в этой истории, впрочем, оказалась не Microsoft, а тайваньский производитель материнских плат – компания MSI, допустивший ошибку на уровне прошивки микросхемы BIOS.