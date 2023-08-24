Обновленные Windows 10 и 11 заявляют пользователям, что не поддерживают процессор на их ПК

С новым BSoD'ом!

Пользователи операционных систем семейства Windows столкнулись с появлением «синего экрана смерти» (BSoD), который сопровождается сообщением о неподдерживаемом ОС процессоре (“UNSUPPORTED_PROCESSOR”).

Ошибка, приводящая к аварийной перезагрузке компьютера, возникает после установки предварительной версии накопительного обновления KB5029351 от 22 августа 2023 г. и без внесения каких-либо изменений в аппаратную конфигурацию машины, сообщает Neowin.

Затронуты проблемой Windows 11 версий 21H2 и 22H2, Windows 10 версии 22H2. Серверные платформы на базе фирменной ОС Microsoft возникновению ошибки не подвержены.

Согласной информации, опубликованной на портале Microsoft, специалисты компании работают над выявлением причин возникновения ошибки. Пока остается неизвестным, связана ли проблема непосредственно с изменениями в коде операционной системы или ее корнем являются программные компоненты, поставляемые третьей стороной.

Разработчики Windows призывают столкнувшихся с ошибкой оставить сообщение с описанием проблемы в «Центре отзывов» (Feedback Hub) Microsoft.

Среди потенциальных «виновников» не только Microsoft

Как отмечает Neowin, большинство недавних жалоб в «Центре отзывов», касающихся ошибки неподдерживаемого процессора, написано владельцами материнских плат тайваньской компании MSI, в частности, выполненных на чипсетах Intel 600 (Z690) и 700 (Z790) серий. Таким образом, источником проблемы может оказаться прошивка (BIOS) материнской платы, причем вовсе не обязательно производства MSI.

В поддержку этой версии, в частности, в комментариях к оригинальному материалу высказался пользователь под псевдонимом Moose Smuggler, который, по его собственному заявлению, имеет в своем распоряжении ПК на основе матплаты MSI MPG Z790I EDGE Wi-Fi и столкнулся с описанной выше проблемой.

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По словам пользователя, избавиться от постоянно возникающего при загрузке BSoD с ошибкой “UNSUPPORTED_PROCESSOR” ему удалось, откатив BIOS системной платы с версии 1.60 до 1.50.

Согласно описанию проблемы, размещенному на официальном сайте Microsoft, в некоторых случаях Windows может «починить» себя сама, автоматически удалив патч KB5029351 в процессе загрузки системы, следующей за возникновением BSoD.

Microsoft отключает поддержку отдельных процессоров в Windows 11

В начале августа 2023 г. CNews писал о том, что Microsoft без предупреждения уменьшила количество поддерживаемых процессоров операционной системой Windows 11. Из перечня CPU, работу Windows на которых Microsoft гарантирует, пропали 44 процессора Intel Xeon восьмого поколения: E-2104G, 2124, 2124G, 2126G, 2134, 2136, 2144G, 2146G, 2174G, 2176G, 2176M, 2186G, 2186M, 2224, 2224G, 2226G, 2226GE, 2234, 2236, 2244G, 2246G, 2254ME, 2254ML, 2274G, 2276G, 2276M, 2276ME, 2276ML, 2278G, 2278GE, 2278GEL, 2286G, 2286M, 2288G, 2314, 2324G, 2334, 2336, 2356G, 2374G, 2378, 2378G, 2386G и 2388G.

Проблемы после патча совсем не редкость

«Гигант из Редмонда» нередко выпускает обновление Windows, которое способны принести дополнительные хлопоты отдельным пользователям. Аудитория Windows огромна, а используемые ею конфигурации ПК разнообразны, поэтому оперативная подготовка патча, который сразу заработает так, как это было задумано разработчиками, является сложной задачей даже для такой крупной компании как Microsoft.

В марте 2023 г. пользователи Windows 11 пожаловались на проблему с установкой обязательного обновления KB5023706, которое было призвано закрыть уязвимости в безопасности ОС и улучшить функциональность некоторых встроенных в нее инструментов. «Центр обновления» внезапно прерывал процедуру и выдавал ошибки с малоинформативным описанием. Те же, кому все-таки удалось применить апдейт, рисковали столкнуться с многократным падением скорости работы NVMe SSD и «синим экраном смерти».