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Обновленные Windows 10 и 11 заявляют пользователям, что не поддерживают процессор на их ПК

Установка необязательного августовского обновления для Windows 10 и 11 приводит к появлению «синего экрана смерти» со странной ошибкой, в описании которой говорится, что процессор компьютера не поддерживается системой. При этом процессор заведомо соответствует минимальным требованиям, предъявляемым ОС корпорации Microsoft к «железу».

С новым BSoD'ом!

Пользователи операционных систем семейства Windows столкнулись с появлением «синего экрана смерти» (BSoD), который сопровождается сообщением о неподдерживаемом ОС процессоре (“UNSUPPORTED_PROCESSOR”).

Ошибка, приводящая к аварийной перезагрузке компьютера, возникает после установки предварительной версии накопительного обновления KB5029351 от 22 августа 2023 г. и без внесения каких-либо изменений в аппаратную конфигурацию машины, сообщает Neowin.

Затронуты проблемой Windows 11 версий 21H2 и 22H2, Windows 10 версии 22H2. Серверные платформы на базе фирменной ОС Microsoft возникновению ошибки не подвержены.

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Фото: gioiak2 / Фотобанк Фотодженика
Августовские патчи для Windows 10 и 11 способны преподнести пользователям неприятный сюрприз

Согласной информации, опубликованной на портале Microsoft, специалисты компании работают над выявлением причин возникновения ошибки. Пока остается неизвестным, связана ли проблема непосредственно с изменениями в коде операционной системы или ее корнем являются программные компоненты, поставляемые третьей стороной.

Разработчики Windows призывают столкнувшихся с ошибкой оставить сообщение с описанием проблемы в «Центре отзывов» (Feedback Hub) Microsoft.

Среди потенциальных «виновников» не только Microsoft

Как отмечает Neowin, большинство недавних жалоб в «Центре отзывов», касающихся ошибки неподдерживаемого процессора, написано владельцами материнских плат тайваньской компании MSI, в частности, выполненных на чипсетах Intel 600 (Z690) и 700 (Z790) серий. Таким образом, источником проблемы может оказаться прошивка (BIOS) материнской платы, причем вовсе не обязательно производства MSI.

В поддержку этой версии, в частности, в комментариях к оригинальному материалу высказался пользователь под псевдонимом Moose Smuggler, который, по его собственному заявлению, имеет в своем распоряжении ПК на основе матплаты MSI MPG Z790I EDGE Wi-Fi и столкнулся с описанной выше проблемой.

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По словам пользователя, избавиться от постоянно возникающего при загрузке BSoD с ошибкой “UNSUPPORTED_PROCESSOR” ему удалось, откатив BIOS системной платы с версии 1.60 до 1.50.

Согласно описанию проблемы, размещенному на официальном сайте Microsoft, в некоторых случаях Windows может «починить» себя сама, автоматически удалив патч KB5029351 в процессе загрузки системы, следующей за возникновением BSoD.

Microsoft отключает поддержку отдельных процессоров в Windows 11

В начале августа 2023 г. CNews писал о том, что Microsoft без предупреждения уменьшила количество поддерживаемых процессоров операционной системой Windows 11. Из перечня CPU, работу Windows на которых Microsoft гарантирует, пропали 44 процессора Intel Xeon восьмого поколения: E-2104G, 2124, 2124G, 2126G, 2134, 2136, 2144G, 2146G, 2174G, 2176G, 2176M, 2186G, 2186M, 2224, 2224G, 2226G, 2226GE, 2234, 2236, 2244G, 2246G, 2254ME, 2254ML, 2274G, 2276G, 2276M, 2276ME, 2276ML, 2278G, 2278GE, 2278GEL, 2286G, 2286M, 2288G, 2314, 2324G, 2334, 2336, 2356G, 2374G, 2378, 2378G, 2386G и 2388G.

Проблемы после патча совсем не редкость

«Гигант из Редмонда» нередко выпускает обновление Windows, которое способны принести дополнительные хлопоты отдельным пользователям. Аудитория Windows огромна, а используемые ею конфигурации ПК разнообразны, поэтому оперативная подготовка патча, который сразу заработает так, как это было задумано разработчиками, является сложной задачей даже для такой крупной компании как Microsoft.

В марте 2023 г. пользователи Windows 11 пожаловались на проблему с установкой обязательного обновления KB5023706, которое было призвано закрыть уязвимости в безопасности ОС и улучшить функциональность некоторых встроенных в нее инструментов. «Центр обновления» внезапно прерывал процедуру и выдавал ошибки с малоинформативным описанием. Те же, кому все-таки удалось применить апдейт, рисковали столкнуться с многократным падением скорости работы NVMe SSD и «синим экраном смерти».

Дмитрий Степанов

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