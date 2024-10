Microsoft без предупреждения лишила программистов бесплатной среды для сборки ПО на основе Windows 11

Без виртуальных машин с Windows 11

Бесплатные образы виртуальных машин для разработчиков ПО под Windows 11 более недоступны для загрузки с официального сайта корпорации Microsoft. На это обратил внимание профильный портал Neowin.

Согласно информации, размещенной на соответствующей веб-странице, скачивание виртуальных машин временно невозможно, начиная с 23 октября 2024 г. «в связи с текущими техническими проблемами» (“Due to ongoing technical issues, as of October 23, 2024, downloads are temporarily unabailable”).

Microsoft не уточняет, какой характер имеют испытываемые ей технические трудности. На момент публикации данного материала ситуация кардинальным образом не изменилась – образы виртуальных машин по-прежнему недоступны.

Почему это проблема

Windows 11, поставляемая с виртуальными машинами, является неактивированной и функционирует в нормальном режиме на протяжении срока, определяемого Microsoft. Более того, она не может быть активирована с использованием лицензионного ключа. По истечении срока действия Windows начинает вести себя как неактивированная копия ОС – один раз в час автоматически выполняется перезагрузка системы, а вместо заданного пользователем рисунка рабочего стола отображается сплошной черный фон.

Microsoft Microsoft прекратила публиковать образы виртуальных машин с Windows 11 Development Environment

Для продолжения использования виртуального сборочного окружения разработчику необходимо скачать новый экземпляр, основанный на очередной сборке Windows 11 с продленным сроком действия.

Поскольку новые образы для скачивания недоступны, разработчики вынуждены либо мириться с регулярными перезагрузками Evaluation-копии Windows, либо самостоятельно развернуть рабочее окружение на базе виртуальной или физической инфраструктуры.

Зачем нужны виртуальные машины с Windows 11 DE

Готовые виртуальные машины, предоставляемые Microsoft, нацелены на разработчиков ПО и предназначены для сборки и тестирования программ.

Виртуальные машины включают собственно операционную систему Windows 11 Enterprise (Evaluation); интегрированную среду разработки Visual Studio 2022 Community Edition с поддержкой UWP, .NET Desktop, Azure, Windows App SDK для C#; подсистему Linux для Windows (WSL2) с предустановленной ОС Ubuntu; эмулятор терминала Windows Terminal.

Образы предлагаемых Microsoft виртуальных машин могут использоваться совместно с системами виртуализации Hyper-V (Microsoft), Parallels, VirtualBox (Oracle), VMware.

Давняя проблема?

Последний раз Microsoft публиковала виртуальные машины для разработчиков в июле 2024 г. Они были основаны на сборке Windows 11 build 22621.3380. В начале августа 2024 г. Microsoft продлила срок использования этих машин до 23 октября 2024 г.

Соответствующее решение было принято после возвращение в пул доступных виртуальных машин образов, предназначенных для VMware, которые ранее по неизвестной «технической причине» были убраны из перечня доступных к загрузке вместе с образами Parallels для macOS. Последние в него так до сих пор и не вернулись.

Microsoft тогда тоже не уточнила, какие именно технические проблемы привели к изъятию образов виртуальных машин из перечня доступных к загрузке с официального портала. Однако в начале июня 2024 г. стало известно, что компьютеры mac компании Apple на базе ARM-процессоров «не дружат» с очередным накопительным обновлением Windows 11 KB5037853. После его развертывания в виртуализированном экземпляре Windows с использованием Parallels Desktop 19 ОС Microsoft наотрез отказывалась загружаться.