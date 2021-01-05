Грядет радикальная смена дизайна Windows 10. Подробности

Microsoft ищет специалистов-программистов, которые помогут ей модернизировать дизайн Windows 10, почти не менявшийся более пяти лет. Компания разместила на своем сайте соответствующую вакансию, но позже удалила из нее все упоминания о редизайне. Релиз нового облика Windows 10 может состояться осенью 2021 г.

Интерфейс новый, ОС старая

Корпорация Microsoft планирует «радикальное визуальное обновление» Windows 10, которое должно сообщить всем пользователям о том, что «Windows вернулась». Именно эти эпитеты, пишет The Verge, Microsoft привела в описании к вакансии разработчика ПО в команде Windows Core User Experience.

Дословно описание звучит так: «В этой команде вы будете работать с нашей ключевой платформой, Surface и OEM-партнерами, чтобы организовать и предоставить радикальное визуальное обновление возможностей Windows, чтобы сообщить нашим клиентам, что Windows вернулась, и гарантировать, что Windows считается лучшей пользовательской ОС для клиентов». Информация об этой вакансии получила широкое распространение в Сети, и Microsoft без лишнего шума отредактировала ее описание, убрав упоминание о крупномасштабных изменениях в дизайне Windows 10.

Что может измениться

Нововведения, которые Microsoft назвала радикальными, могут стать частью грядущего глобального обновления под кодовым названием Sun Valley. По информации профильного портала Windows Latest, софтверный гигант намерен перекроить дизайн стартового меню «Пуск», а вместе с ним – и облик «Проводника». Изменения коснутся и ряда встроенных в Windows 10 приложений, а также панели задач и центра уведомлений (Action Center).

В Windows 10 может появиться новый дизайн переключателей

Изменения пользовательского интерфейса также будут включать обновления дизайна ползунков, кнопок и элементов управления, которые можно найти в Windows и программах под нее, как штатных, так и от сторонних девелоперов.

Ползунки тоже визуально изменятся

Microsoft также работает над улучшением режима планшета в Windows 10, в частности, над тем, как устройства, например, представители серии Surface (ноутбуки, ПК и планшеты Microsoft), переключаются между использованием мыши/трекпада и сенсорным управлением.

Релиз приближается

Впервые о существовании проекта обновления дизайна Windows 10 с кодовым названием Sun Valley стало известно в конце октября 2020 г. На тот момент он мог находиться на ранней стадии проработки, поскольку тогда Microsoft еще не искала разработчиков ПО в свою команду для «радикального изменения» ОС.

Согласно Windows Latest, тестирование обновления Sun Valley должно начаться в обозримом будущем. Доступ бета-тестерам к первым его тестовым сборкам может быть открыт не позднее конца февраля 2021 г.

Если финальное бета-тестирование Sun Valley пройдет успешно, то к концу лета 2021 г. разработка апдейта может быть завершена. Сроки выхода пользовательской версии обновления пока не установлены, но столь крупные апдейты Microsoft выпускает, как правило, в течение осени.

Обещанного четыре года ждут

Windows 10 с момента выхода ее первой стабильной сборки в июле 2015 г. практически не менялась внешне. В мае 2017 г. Microsoft представила свою новую философию дизайна Fluent Design и даже начала внедрять некоторые ее элементы в свою ОС, но о чем-то глобальном речи до сих пор нет.

Например, в конце февраля 2020 г. Microsoft выпустила новые пиктограммы штатных программ Windows 10 – почтового клиента, калькулятора и т. д. Позже, в первых числах июля 2020 г., она подкорректировала и слегка перерисовала меню «Пуск», изменив фон основных иконок и уменьшив размер боковых пиктограмм. Попутно она модернизировала панель задач (Taskbar) сделав ее более адаптивной.

Новые пиктограммы в «Пуске»

Итоговое название нового интерфейса может звучать как «WinUI». CNews писал, что еще в конце августа 2020 г. упоминание этой графической платформы было найдено в одной из тестовых сборок Windows 10 участниками программы Windows Insider. Тестировщики обнаружили в сборке Windows 10 под номером 20197 упоминания новых компонентов дизайна для центра уведомлений (Action Center), меню «Пуск» и рабочего стола. Они называются WinUIDesktopActionCenter, WinUIDesktopStartMenu и WinUIOnDesktop.

Возможно, после релиза апдейта Sun Valley и внедрения его в состав Windows 10 операционная система визуально станет больше походить на свою облегченную версию – Windows 10X. Она ориентирована в первую очередь на мобильные устройства, в том числе и самого базового уровня, и по умолчанию умеет работать с ARM-процессорами.

О том, что Microsoft работает над новой ОС под названием Windows 10X, стало известно еще в начале октября 2019 г. – сперва об этом рассказал известный инсайдер Эван Бласс (Evan Blass), заявив, что это переименованная Windows Core OS – модульная ОС Microsoft, предназначенная для лэптопов и планшетов базового уровня.

Так может выглядеть финальная версия Windows 10X

На следующий день после публикации Эвана Бласса Microsoft провела премьеру своих новых устройств серии Surface, среди которых был и ноутбук Surface Neo с двумя экранами один вместо клавиатуры), который должен был стать первым устройством на базе Windows 10X. Саму ОС тогда не показали, сроки релиза Neo представители Microsoft не раскрыли.

На момент публикации материала Surface Neo так и не поступил в продажу, а полноценный анонс Windows 10X все еще не состоялся. Более того, в начале октября 2020 г. Microsoft удалила все упоминания о Neo со своего официального сайта.

В середине декабря 2020 г. портал Windows Latest сообщил, что Microsoft успешно завершила разработку Windows 10X, и что уже в обозримом будущем состоится релиз ее версии для производителей ноутбуков – так называемая RTM-версия (Release to Manufacturers). В конце декабря 2020 г. появилась информация, что ноутбуки на базе Windows 10X смогут за мгновение выходить из спящего режима – сразу после поднятия крышки. Первые мобильные ПК на основе новой ОС Microsoft, по предварительным прогнозам, поступят в продажу во II квартале 2021 г.