Microsoft выпустила «убийцу» MacBook Air и «похоронила» свой ноутбук будущего. Видео

Microsoft показала новый недорогой ноутбук Surface Laptop Go стоимостью от $550, своего рода аналог MacBook Air, самого дешевого лэптопа Apple. Одновременно с этим она убрала со своего сайта все упоминания о ноутбуке Surface Neo с двумя полноценными сенсорными экранами и ОС Windows 10X, который она впервые показала еще в октябре 2019 г., но так и не выпустила.

Дешевый ноутбук от создателей Windows

Корпорация Microsoft анонсировала свой новый ноутбук Surface Laptop Go, который можно считать прямым конкурентом Apple MacBook Air. Упор в нем тоже сделан на небольшой вес, компактность форм и невысокую стоимость.

Surface Laptop Go, как и подавляющее большинство аппаратной продукции Microsoft, не будет продаваться в России (по крайней мере, официально). В США его цена составляет от $550 (42,9 тыс. руб. по курсу ЦБ на 2 октября 2020 г.), тогда как MacBook Air в базовой комплектации стоит почти вдвое дороже – $1000 (78 тыс. руб.). Между тем, это самый дешевый лэптоп в нынешней линейке Apple.

Начало продаж Surface Laptop Go запланировано на 13 октября 2020 г. В настоящее время Microsoft принимает предварительные заказы на него.

Новый Surface Laptop Go имеет толщину 16 мм и весит около 1,1 кг, тогда как MacBook при той же толщине корпуса располагает массой 1,29 кг. Впрочем, он немного крупнее своего оппонента за счет экрана с диагональю 13,3 дюйма (соотношение сторон 16:10). У Surface Laptop Go установлен дисплей 3:2 на 12,45 дюйма по диагонали.

Surface Laptop Go, новый бюджетный ноутбук Microsoft

В основе новинки Microsoft лежит аппаратная платформа Intel Ice Lake. Снизить стоимость своего лэптопа компания смогла, в том числе, и за счет отказа от премиальных материалов корпуса – он почти полностью выполнен из поликарбоната, то есть из обычного пластика. Единственный металлический элемент – это верхняя крышка, отлитая из алюминия.

Что умеют экран и процессор

В Surface Laptop Go используется классическая матрица IPS, конкурентные преимущества которой – это добротная цветопередача и широкие углы обзора – 178 градусов по вертикали и горизонтали. Дисплей поддерживает разрешение 1536х1024 точки, но нельзя не отметить, что заметно ниже стандартного Full HD – 1920x1080 точек. Плотность пикселей при этом составляет 148 точек на дюйм.

Клавиатура в ноутбуке осталась полноразмерной, несмотря на его габариты

Аппаратная основа ноутбука – это процессор Core i5-1035G1, выпускаемый Intel по самому современному (для нее) техпроцессу – 10 нанометров. Премьера чипа состоялась в III квартале 2019 г., и внутри него есть четыре ядра с частотой от 1 до 3,6 ГГц и 6 МБ кэша третьего уровня.

Процессор способен обрабатывать восемь потоков данных (по два потока на ядро), имеет видеоядро Intel UHD с частотой от 0,3 до 1,05 ГГц, и при этом он достаточно «холодный» – его TDP (тепловыделение) не превышает 13 Вт.

Три комплектации

Процессор Core i5-1035G1 может работать с оперативной памятью DDR4-3200 и LPDDR4x-3733 объемом до 64 ГБ, но в Microsoft Surface Laptop Go установлен лишь 4-гигабайтный модуль LPDDR4x. В качестве дисковой подсистемы используется флеш-накопитель базового уровня – eMMC объемом 64 ГБ.

Премьерный ролик Surface Laptop Go

Этот набор Microsoft предлагает за $550 (42,9 тыс. руб.). Тем покупателям, которым такого объема памяти будет недостаточно, может подойти версия Surface Laptop Go за $900 (70,2 тыс. руб.). В ней память увеличена вдвое – 8 ГБ RAM и 128 ГБ ROM, притом вместо медленного eMMC установлен настоящий скоростной SSD. Все другие спецификации, включая разрешение экрана, остаются прежними.

Для сравнения, в Apple MacBook Air за $1000 (78 тыс. руб.) установлены 8 ГБ оперативной памяти и полноценный SSD на 256 ГБ. С другой стороны, у него нет Core i5 – вместо него используется Core i3, хотя и тоже десятого поколения.

Отдельно будет продаваться топовая версия Surface Laptop Go с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ. Она получила приставку For Business к своему названию, но ее цена на момент публикации материала известна не была.

Прочие спецификации

Surface Laptop Go поставляется с клавиатурой, в которую встроен сканер отпечатков пальцев (он находится в кнопке включения) для быстрой идентификации пользователя. Однако в базовой версии эта опция не предусмотрена.

У Surface Laptop Go нет определенной целевой аудитории - слишком широк разброс цен за комплектации

Ноутбук работает на базе ОС Windows 10 и выпускается в синем, песчаном и платиновом оттенках корпуса. Набор интерфейсов включает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, по одному порту USB-C и USB-A и вход под наушники. Также в наличии HD-камера и батарея на 13 часов автономной работы и комплектный блок питания на 39 Вт.

Что случилось с Surface Neo

Surface Neo – это уникальный ноутбук, который, как сообщал CNews, Microsoft показала в октябре 2019 г., и у которого до сих пор нет аналогов на рынке. Похожая модель имеется у Lenovo, и это ThinkPad X1 Fold, но у него стоит только один экран (складной), тогда как Surface Neo располагает двумя отдельными экранами.

Microsoft позиционировала Surface Neo как замену не только ноутбуков, но и планшетов. Он весит лишь около 655 граммов и работает под управлением особой версии Windows 10 – Windows 10X, заточенной под такого рода устройства. Каждый экран ноутбука имеет диагональ 9 дюймов и скрывается под высокопрочным стеклом Gorilla Glass.

Отсутствующую штатную клавиатуру в Surface Neo заменяла съемная беспроводная

Microsoft хотела выпустить его в 2020 г., но за прошедший с момента его премьеры год она так и не раскрыла ни его спецификации, ни рекомендуемую стоимость. Более того, 1 октября 2020 г. сразу после премьеры Surface Laptop Go она убрала все упоминания о Surface Neo со своего официального сайта.

Как пишет портал Neowin, подобный шаг может означать, что Microsoft полностью отменила разработку Surface Neo. Впрочем, пока сохраняется вероятность, что компания просто решила обновить информацию о нем. Тем не менее, на момент публикации материала Surface Neo на сайте Microsoft представлен не был.