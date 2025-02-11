Аналитики Yota: DeepSeek стал самой популярной нейросетью у россиян в январе 2025 года

За последний год россияне стали больше пользоваться нейросетями: аудитория и мобильный трафик таких сервисов в январе 2025 г. выросли в пять раз год к году. А самым популярным сервисом этого января оказался китайский DeepSeek — он обогнал других как по трафику, так и по числу пользователей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного экспертами Yota на основе обезличенных данных абонентов.

В январе 2025 г. пользователям стала доступна новая версия нейросети от китайской компании DeepSeek, которая по ряду параметров опередила конкурентов. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Кроме того, разработчик обеспечил бесплатный доступ к услугам своей модели искусственного интеллекта. Это сказалось на популярности сервиса не только в мире, но и в нашей стране. Первыми тестировать новую нейросеть в России начали мужчины (они составили 72% аудитории DeepSeek в январе 2025 г.), а самой активной возрастной категорией оказались пользователи 26-35 лет (41%).

В январе 2025 г. число посетителей сайта DeepSeek в 1,8 раз превысило показатели «Шедеврума», который до этого лидировал по количеству пользователей. Кроме того, в топ-5 лидеров оказались сервисы ChatGPT, GigaChat и Fusion Brain. В исследование, однако, не вошли нейросети, интегрированные в другие площадки — например, YandexGPT и Midjourney.

По сравнению с январем 2024 г. в России значительно выросло как число пользователей нейросетей, так и трафик, который они тратили на ИИ-сервисы — в пять раз. Сегодня большую часть аудитории нейросетей составляют мужчины (60% от всех пользователей). Однако женщины чуть чаще пользуются картиночными нейросетями — сервисами, которые позволяют генерировать изображения (51%). Основная аудитория нейросетей — люди в возрасте 26-35 лет (на них приходится 33% пользователей), а также 36-45 лет (28%). На третьем месте абоненты 46-55 лет (20%).

Также аналитики исследовали, как нейросетями пользуются в разных городах России. По среднему трафику, который тратится на такие сервисы, лидирует Москва, следом в рейтинге идут Санкт-Петербург, Уфа, Новосибирск и Казань. При этом новым приложением DeepSeek активнее всего начали пользоваться в других регионах: в январе 2025 г. самый высокий средний трафик на него был в Ханты-Мансийске, Элисте, Москве, Туле и Архангельске.