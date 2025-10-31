Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185075
ИКТ 14368
Организации 11148
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3522
Системы 26353
Персоны 79602
География 2978
Статьи 1568
Пресса 1255
ИАА 737
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 873

Синицын Владимир


СОБЫТИЯ


31.10.2025 Ultimate Education запускает новую платформу «Креативити» для обучения в креативной индустрии 1
12.02.2024 Более половины юристов России уверены, что низкий уровень защиты интеллектуальной собственности в стране является главным препятствием для развития креативных индустрий в России 1
29.11.2023 Новый взгляд на креативную индустрию. Bang Bang Education начнет обучать ИТ 1
27.11.2023 Исследование: более трети дизайнеров России не осведомлены о юридических рисках применения ИИ в своей работе 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Синицын Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4453 2
Stability AI 11 1
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Epic Growth 4 1
Yandex - Яндекс 8311 1
Promt - Промт 307 1
Фитмост - Fitmost 6 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 59 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 1
DeviantArt 9 1
Судебная власть - Judicial power 2396 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 743 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3100 1
НФМИ - Национальная федерация музыкальной индустрии - НФПФ - Национальная федерация производителей фонограмм 20 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56421 3
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2004 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72132 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 477 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1437 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1549 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5080 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9264 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1150 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 339 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9492 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 619 1
Аксессуары 4088 1
PC game - GameDev - Game development and production - Геймдев 81 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17338 1
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 389 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4550 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12249 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33591 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3914 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14668 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4314 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12249 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12120 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3968 1
Midjourney - нейросеть 88 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1110 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1088 1
Python Django - web framework 48 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 95 1
Чувствинов Игорь 5 1
Хулхачиев Спартак 3 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45394 2
Россия - РФ - Российская федерация 155245 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14449 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31528 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4909 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8287 2
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 457 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3752 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54538 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17253 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8474 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14915 1
Искусство - живопись - изобразительное искусство - картинные галереи 77 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2455 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3679 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 376 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7437 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3720 2
Ultimate Education - Bang Bang Education 10 3
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 55 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 964 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396982, в очереди разбора - 732476.
Создано именных указателей - 185075.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор моноблока AOpen WA272: труженик цифрового мира

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/