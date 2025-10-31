Ultimate Education запускает новую платформу «Креативити» для обучения в креативной индустрии

Образовательный холдинг Ultimate Education объявил о запуске онлайн-платформы «Креативити», созданной для объединения лучших практик в сфере креативных профессий. Платформа была разработана экспертами четырьмя школ креативной индустрии: академией маркетинга MAED, школой геймдева XYZ, школой бизнес-образования в сфере моды Fashion Factory School и школой дизайна и технологий Bang Bang Education. Об этом CNews сообщили представители Ultimate Education.

«Платформа “Креативити” объединяет образовательные программы ведущих школ креативной индустрии, предлагая обучение по широкому спектру направлений — от дизайна и геймдева до маркетинга и моды. Образовательный процесс реализуется на собственных площадках партнерских учреждений, где пользователи могут выбирать подходящие курсы и профессиональные программы. Расширенные возможности доступны через отдельную подписку, открывающую доступ к эксклюзивному контенту от самой платформы и партнерскому контенту от школ для расширения насмотренности и погружения в мультидисциплинарность. На данный момент платформа запущена в режиме технического тестирования, и ее функционал будет последовательно расширяться», — сказал Владимир Синицын, co-CEO Ultimate Education.

Основная цель заключается в снижении барьеров для входа в креативную сферу и помощи в принятии осознанных решений. Платформа предоставляет доступ к актуальным знаниям, знакомит с экспертами отрасли и погружает пользователей в атмосферу креативной индустрии. В рамках «Креативити» будут доступны партнерские программы, менторство, карьерные консультации, биржа вакансий, витрина для портфолио, образовательная подписка, единое комьюнити, а также UGC-медиа.