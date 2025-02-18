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NanduQ Qiwi RW+ RealWeb Epic Growth



18.02.2025 От группы компаний к платформе: ГК Realweb становится группой RW+ 1
20.06.2024 Новая социальная сеть от hh.ru «Сетка» открывает доступ всем пользователям 1
29.11.2023 Новый взгляд на креативную индустрию. Bang Bang Education начнет обучать ИТ 1
13.02.2023 Маркетплейс рекламных продуктов Centra приобрел образовательную платформу Epic Growth 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

NanduQ и организации, системы, технологии, персоны:

NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 22 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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