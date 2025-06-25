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Ранн Юлия
УПОМИНАНИЯ
|25.06.2025
|Только 35% россиян готовят свои соцсети для поиска работы – но каждый четвертый уже получал через них предложение работы 1
|20.06.2024
|Новая социальная сеть от hh.ru «Сетка» открывает доступ всем пользователям 1
Ранн Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|Yandex - Яндекс 7831 2
|Mindbox - Майндбокс 24 1
|NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Epic Growth 4 1
|Telegram Group 2261 1
|HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 533 1
|Золотое яблоко 20 1
|Лента - Сеть розничной торговли 2162 1
|VK RuStore - Рустор 411 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2824 1
|Google Play - Google Store - Android Market 3360 1
|Apple - App Store 2944 1
|Давыдов Евгений 3 1
|Сукманская Татьяна 2 1
|Скрябин Родион 1 1
|Кузьменко Кира 2 1
|Ант Ефрем 1 1
|Сергиенко Дмитрий 25 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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