Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177565
ИКТ 13802
Организации 10731
Ведомства 1470
Ассоциации 1003
Технологии 3468
Системы 25818
Персоны 76283
География 2876
Статьи 1530
Пресса 1224
ИАА 703
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2652
Мероприятия 856

Ранн Юлия


УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 Только 35% россиян готовят свои соцсети для поиска работы – но каждый четвертый уже получал через них предложение работы 1
20.06.2024 Новая социальная сеть от hh.ru «Сетка» открывает доступ всем пользователям 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ранн Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7831 2
Mindbox - Майндбокс 24 1
NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Epic Growth 4 1
Telegram Group 2261 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 533 1
Золотое яблоко 20 1
Лента - Сеть розничной торговли 2162 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 523 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1323 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 543 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15364 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6960 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53562 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1901 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5572 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10874 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5053 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11647 1
VK RuStore - Рустор 411 1
Google YouTube - Видеохостинг 2824 1
Google Play - Google Store - Android Market 3360 1
Apple - App Store 2944 1
Давыдов Евгений 3 1
Сукманская Татьяна 2 1
Скрябин Родион 1 1
Кузьменко Кира 2 1
Ант Ефрем 1 1
Сергиенко Дмитрий 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 150117 1
Visionary - Визионер - Визионерство 113 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2525 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16799 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2354 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367710, в очереди разбора - 750411.
Создано именных указателей - 177565.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще