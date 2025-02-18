Ромодина Олеся
|18.02.2025
|От группы компаний к платформе: ГК Realweb становится группой RW+ 1
Ромодина Олеся и организации, системы, технологии, персоны:
|NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Риалвеб - Риалвеб Консалтинг - RealHR - Devision, Де вижен - Дейта гоу - Centra - Новые рекламные технологии - Рекламные платформы - Сфера - Ваилмобайил - Конверсия 22 1
|NanduQ - Qiwi - RW+ - RealWeb - Epic Growth 4 1
|EPIC Telecom Invest 203 1
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