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От группы компаний к платформе: ГК Realweb становится группой RW+

ГК Realweb объявляет о смене бренда на RW+. Ребрендинг отражает переход к новому этапу развития бизнеса, который за последние три года расширился за счет запуска новых направлений и M&A cделок. Об этом CNews сообщили представители ГК Realweb.

26 лет назад все началось с запуска одноименного агентства Realweb, который вырос в группу со штатом более 850 сотрудников. Сегодня в портфель RW+ входит шесть компаний: digital-агентство полного цикла Realweb, рекрутинговое агентство RealHR, платформа профессионального роста Epic Growth, разработчик программного обеспечения Realweb TECH, разработчик аналитических сервисов для внедрения data driven маркетинга DataGo, а также крупнейший в России маркетплейс рекламных продуктов и услуг Centra.

Группа развивается по горизонтальному принципу: направления бизнеса комплементарно дополняют друг друга, а на их стыке появляются новые сервисы. Например, совместные проекты и продукты Centra + DataGo, Realweb + Epic Growth. Амбиция RW+ заключается в создании единой цифровой инфраструктуры обслуживания маркетинга от анализа данных и планирования коммуникаций до найма и повышения квалификации сотрудников.

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«Мы значительно выросли и вышли в новые бизнес-направления — такие как найм и обучение персонала, поэтому в прежних рамках нам стало уже тесно. Новый бренд сохраняет преемственность нашей истории и подчеркивает ключевые ценности: открытость, фокус на партнерства и дух предпринимательства. Именно поэтому в названии появился знак плюс. RW+ — это единая цифровая платформа, где экспертиза всех бизнесов группы создает для клиентов дополнительную ценность, помогает расти и повышать эффективность маркетинга», — сказала Олеся Ромодина, генеральный директор RW+.

Чтобы оптимизировать процессы управления и усилить взаимодействие между бизнес-юнитами и функциональными дивизионами, RW+ перестроил структуру управления. На групповой уровень были вынесены ключевые функции: финансы, маркетинг, коммерция, цифровизация, а также управление организационной структурой.

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