Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
HRM Talent management Управление талантами Управление развитием талантов Адаптация сотрудников Онбординг, onboarding Employee Experience
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
Публикаций - 237, упоминаний - 254
HRM и организации, системы, технологии, персоны:
|Большакова Марина 7 3
|Бодягина Лариса 8 3
|Дегтярева Дарья 3 3
|Чалов Антон 3 3
|Ружицкая Елена 3 3
|Половцева Елена 3 3
|Ананьева Татьяна 10 3
|Махлин Дмитрий 126 3
|Карпова Ирина 22 2
|Халитов Дарий 42 2
|Тятюшев Максим 230 2
|Писаренко Николай 5 2
|Цыганков Роман 69 2
|Чижикова Валерия 12 2
|Шуваева Виктория 5 2
|Зунина Наталья 2 2
|Ямникова Ольга 4 2
|Конева Татьяна 20 2
|Евдолюк Юрий 3 2
|Хохлова Анна 2 2
|Якушков Михаил 2 2
|Сафиулин Александр 3 2
|Миненкова Валерия 4 2
|Золотов Владимир 35 2
|Валин Максим 21 2
|Соловьева Светлана 21 2
|Клименко Алла 2 2
|Боровская Анастасия 48 2
|Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 41 2
|Кречин Михаил 7 2
|Куница Константин 13 2
|Пименова Мария 5 2
|Willems Eddy - Уильямс Эдди 5 2
|Юрманова Галина 2 2
|Казарин Иван 38 2
|Краковецкая Инна 3 2
|Звонова Александра 7 2
|Носков Кирилл 19 2
|Лычман Кристина 3 2
|Бреган Андрей 30 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
Создано именных указателей - 203861.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
Создано именных указателей - 203861.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.