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Индексная книга (каталог) CNews*
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HRM Talent management Управление талантами Управление развитием талантов Адаптация сотрудников Онбординг, onboarding Employee Experience

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


02.11.2026 HRlink добавил на платформу управления опытом сотрудника модули «Опросы» и «Новости» 1
27.10.2026 Albacore внедрила MWS Tables для управления данными и процессами 1
14.10.2026 ИИ-платформа для страховой отрасли Jarvis AI включена в реестр российского ПО 1
30.09.2026 Платформа Staqflow открыла публичный доступ и добавила интеграцию с GigaChat API 1
24.09.2026 82% кандидатов положительно оценивают собеседование с ИИ: исследование 1
15.09.2026 IT_One разработала фреймворк для внедрения ИИ в процессы разработки ПО 1
11.09.2026 «Битрикс24» запускает MCP-сервер для настройки бизнес-процессов 1
11.09.2026 На рекрутинг каждого ИТ-специалиста компании тратят до 30% от его годовой зарплаты 2
07.09.2026 Россия под атакой. Поддельные письма от налоговой и «Госуслуг» стали главным оружием хакеров против компаний 1
07.09.2026 В HRlink появился новый модуль «Оргструктура» для управления бизнесом 1
27.08.2026 VisionLabs и Oberon расширяют сотрудничество в сфере биометрических решений 1
21.08.2026 «Битрикс24» представляет «Онбординг» — решение для автоматизации адаптации новых сотрудников 1
18.08.2026 Единая HR-платформа: как объединить систему обучения, адаптацию, оценку и бизнес-результаты 1
13.08.2026 70% работодателей используют ИИ при найме или собираются это делать 1
11.08.2026 Почему проект импортозамещения не заканчивается запуском 1
03.08.2026 АppSec Solutions выпустила обновление платформы AppSec.Hub 1
31.07.2026 Большинство работодателей и сотрудников положительно относятся к применению ИИ в работе — исследование 1
31.07.2026 Четверть соискателей готовы доверить чат-ботам поиск подходящих вакансий — исследование HRMost 1
29.07.2026 HRlink усиливает КЭДО и формирует новую категорию HRTech в России 2
27.07.2026 Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры 1
22.07.2026 Uplab внедрила K-Team HRM в PERX 1
14.07.2026 «СофтСноу» в 20 раз ускорил обработку внутренних заявок с помощью Directum ESM 1
08.07.2026 Цифра без иллюзий: как лидеры российского бизнеса строят независимые экосистемы 1
06.07.2026 Отсутствие современных HR-сервисов осложняет компаниям привлечение сотрудников – опрос HRlink и HeadHunter 1
03.07.2026 ПСБ выбрал три лучших стартапа для развития розничного бизнеса 1
03.07.2026 Международный производитель табака KT&G объединил наем, КЭДО и внутренние коммуникации в Saby 1
01.07.2026 Дмитрий Чудинов, «Почта России»: 70% успеха в ИИ — перестройка процессов, а не погоня за большой моделью 1
01.07.2026 Почти каждый второй соискатель оценивает работодателя по уровню цифровизации HR-процессов 1
15.06.2026 Как бизнесу сохранить устойчивость в 2026 году: доступные инструменты цифровизации 1
09.06.2026 «ЮMoney» встроила ИИ-рекрутера во внутренний контур: от отклика до собеседования — за один день 1
04.06.2026 Билайн и CDNvideo представили интеллектуальный ИИ-терминал на ПМЭФ-2026 1
02.06.2026 Как сохранить корпоративные коммуникации, несмотря на блокировку популярных мессенджеров 1
27.05.2026 «Авито Работа» и «Кион»: 38% россиян в течение первого года работы ощущают себя новичками 1
27.05.2026 Axenix: системное управление опытом сотрудников позволяет повысить производительность труда в компании до 15% 1
04.05.2026 «1С Про Консалтинг» представила рынку ролевую модель сотрудника 1
28.04.2026 ФК «Пульс» перевела 1,6 тыс. сотрудников на «Яндекс 360» и внедрила ИИ-инструменты 1
23.04.2026 Риски и проблемы платформ для внутренней разработки ПО (IDP): можно ли их избежать 1
10.04.2026 Аналитика «МТС AdTech»: 82% директоров считают коллаборации с конкурентами трендом будущего 1
01.04.2026 Охватить юридически значимым ЭДО все документы пока невозможно 1

Публикаций - 237, упоминаний - 254

HRM и организации, системы, технологии, персоны:

9785 28
SAP SE 5635 16
Telegram Group 3042 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16302 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5133 15
Oracle Corporation 7126 12
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1530 11
Ростелеком 11098 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5755 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3262 9
VK Tech - ВК Тех - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 597 8
Softline - Софтлайн 3832 7
Directum - Директум 1296 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9596 7
Diasoft - Диасофт 1190 7
WebSoft - ВебСофт Девелопмент 43 7
Yandex - Яндекс 9454 6
Microsoft Corporation 25917 6
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 547 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 348 4
DeepSeek - Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence 272 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3402 4
МегаФон 11062 4
Naumen - Наумен 764 4
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 85 4
Google LLC 12847 4
Т1 Иннотех 215 4
Amazon Inc - Amazon.com 3320 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3492 3
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 299 3
IBM - International Business Machines Corp 9723 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 3
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3630 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 524 3
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1008 3
Ростелеком - РТЛабс 211 3
McKinsey & Company Int 300 3
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 354 3
МТ-Интеграция - GMCS 379 3
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 551 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1320 16
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9163 11
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1865 10
РЖД - Российские железные дороги 2113 8
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1974 8
Почта России ПАО 2407 7
Русагро Группа Компаний 400 7
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1804 7
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 257 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1570 5
Газпром нефть 752 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3028 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 635 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 649 4
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 251 4
ТМК - Трубная металлургическая компания 127 4
Синара ГК - Sinara Group 125 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 371 4
Газпром ПАО 1499 3
Связной ГК 1406 3
ГПБ - Газпромбанк 1301 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1422 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 580 3
Ингосстрах СПАО 487 3
Visa International 1998 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 393 3
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 623 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2005 3
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 339 3
Superjob - Суперджоб 904 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 150 3
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 3
Петропавловск Финанс - Экспобанк - Expobank 41 3
Кофемания 85 2
АгроТерра 23 2
ПСБ Лизинг - ПСБЛ 5 2
Bellerage Alinga - Беллераж аутсорсинг и консалтинг - Алинга Рус - Keter Rus - Кетер Рус 8 2
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 96 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1168 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14144 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3378 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5916 5
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 813 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3479 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5812 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5494 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2926 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2392 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5009 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1626 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 370 2
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 2
Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 10 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 216 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 635 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 73 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3715 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3634 1
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1186 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3105 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 781 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6740 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 603 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2106 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1935 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав - Минздравсоцразвития 1644 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1553 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 366 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2162 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 481 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1312 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 101 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 92 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 392 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 3
РАИИ - Российская ассоциация искусственного интеллекта 18 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 269 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 420 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37094 119
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4558 102
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24498 91
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27277 90
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55286 71
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7621 58
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12573 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26684 50
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24960 50
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1726 47
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8470 46
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14191 45
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18502 38
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36388 35
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8834 35
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2908 33
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 611 31
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6505 30
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4968 28
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10416 27
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9733 27
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13222 26
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1212 25
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14288 25
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7674 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34200 24
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5476 22
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7913 22
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4755 22
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8022 21
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3728 21
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12449 20
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10113 20
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7974 20
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного (электронного) обучения - онлайн-образование - 2405 19
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1582 18
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12013 18
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1307 18
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6168 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26714 17
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 831 13
Microsoft Office 4255 8
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 725 7
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 262 6
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - ИТ-экосистема 173 6
Google Android 15414 6
Apple iOS 8679 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2589 6
1С:ERP Управление предприятием 881 6
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 381 6
Linux OS 11744 5
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1302 5
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 821 5
SAP SuccessFactors - SAP SF 197 5
Atlassian - Confluence 197 5
OpenAI - ChatGPT 798 4
Корус Консалтинг - K-Team HRM 81 4
Google YouTube - Видеохостинг 3024 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6450 4
Oracle Java - язык программирования 3510 4
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 235 4
Diasoft - Digital Q - Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов - Цифровая омниканальная платформа 507 4
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 78 4
VK Teams 85 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1873 3
VK HR Tek - ВК Эйчар Тек 72 3
Много приложений - RuStore - Рустор 677 3
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 680 3
WebSoft HCM 17 3
Red Hat WildFly - Red Hat Keycloak 81 3
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 313 3
FreePik 1911 3
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 642 3
Oracle Taleo Cloud Service 25 3
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1088 3
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1357 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3598 3
Microsoft Windows 17086 3
Microsoft Teams - MS Teams 677 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1742 3
Большакова Марина 7 3
Бодягина Лариса 8 3
Дегтярева Дарья 3 3
Чалов Антон 3 3
Ружицкая Елена 3 3
Половцева Елена 3 3
Ананьева Татьяна 10 3
Махлин Дмитрий 126 3
Карпова Ирина 22 2
Халитов Дарий 42 2
Тятюшев Максим 230 2
Писаренко Николай 5 2
Цыганков Роман 69 2
Чижикова Валерия 12 2
Шуваева Виктория 5 2
Зунина Наталья 2 2
Ямникова Ольга 4 2
Конева Татьяна 20 2
Евдолюк Юрий 3 2
Хохлова Анна 2 2
Якушков Михаил 2 2
Сафиулин Александр 3 2
Миненкова Валерия 4 2
Золотов Владимир 35 2
Валин Максим 21 2
Соловьева Светлана 21 2
Клименко Алла 2 2
Боровская Анастасия 48 2
Hypponen Mikko - Хиппонен Микко 41 2
Кречин Михаил 7 2
Куница Константин 13 2
Пименова Мария 5 2
Willems Eddy - Уильямс Эдди 5 2
Юрманова Галина 2 2
Казарин Иван 38 2
Краковецкая Инна 3 2
Звонова Александра 7 2
Носков Кирилл 19 2
Лычман Кристина 3 2
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