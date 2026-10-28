Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 203873
ИКТ 15849
Организации 11981
Ведомства 1510
Ассоциации 1137
Технологии 3598
Системы 27057
Персоны 88854
География 3170
Статьи 1599
Пресса 1349
ИАА 760
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2872
Мероприятия 896

CRM CEP Customer Engagement Platform Управление вовлеченностью клиентов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


28.10.2026 Олег Скуфинский представил в Госдуме параметры финансирования госпрограммы «Национальная система пространственных данных» 1
22.10.2026 Standoff 365 и «Кибердом» запустили новый совместный формат: офлайн-киберучения 1
08.10.2026 «Центр корпоративной медицины» получил управленческую отчетность в реальном времени после внедрения «Бит.Финанс» 1
29.09.2026 «Я ваш сосед»: мошенники придумали новую легенду для сообщений в мессенджерах 1
28.09.2026 Оптимизация бизнеса через планирование: где компании теряют деньги и как их вернуть 1
22.09.2026 Почти в каждой второй российской компании защита периметра выстроена лишь на базовом уровне 1
15.09.2026 «Одноклассники» запустили раздел «Киноклуб» с контентом о кино и сериалах 1
03.09.2026 «Росатом» поддержит VI конференцию по математическому моделированию и искусственному интеллекту 1
31.08.2026 В iSpring Suite появился ИИ-помощник для работы с текстом 1
21.08.2026 «Битрикс24» представляет «Онбординг» — решение для автоматизации адаптации новых сотрудников 1
19.08.2026 В Сеченовском Университете создают AR-атлас органов человека для подготовки студентов-медиков 1
18.08.2026 Единая HR-платформа: как объединить систему обучения, адаптацию, оценку и бизнес-результаты 1
06.08.2026 Цена стойки в российских ЦОДах резко пошла вверх. Рост достигает 30% 1
30.07.2026 «Т-Технологии» и «Обит» выводят ритейл на новый уровень аналитики 1
29.07.2026 Дуров – террорист? ФСБ объявила создателя Telegram и «Вконтакте» в международный розыск. Его могут посадить пожизненно 1
22.07.2026 Выпускник НГУ создал бесплатный образовательный симулятор «Компьютер Ершова» 1
21.07.2026 Больше никаких электронных кошельков. Подросткам в России запретят покупать игры и оплачивать подписки без разрешения родителей 1
17.07.2026 Продал ненужное – нашел жену. Главный российский сервис объявлений превратится в сайт знакомств 1
16.07.2026 В Перми создают робота для автоматизации уборки на животноводческих комплексах 1
13.07.2026 «Академия iSpring» запускает курс по системному управлению командой 1
25.06.2026 «Мясницкий ряд» внедрил элементы японской системы TPS для управления производством 1
25.06.2026 Платформы для вебинаров научились удерживать аудиторию и управлять собранными данными 1
23.06.2026 Студенты из Санкт-Петербурга создадут первый российский спутник-биолабораторию для исследования повреждений ДНК 1
23.06.2026 F6 обнаружила фишинговые сайты под видом сетей АЗС 1
11.06.2026 49% родителей учат детей сложным темам с помощью видео — исследование «Учи.ру» и «VK Видео» 1
10.06.2026 Компания ЭЦР и НИЯУ МИФИ подписали соглашение о стратегическом партнерстве вовлечении студентов в реальные ИИ-проекты 1
09.06.2026 Минцифры получило от Roblox гарантии соблюдения российского законодательства 1
29.05.2026 Исследование «Солара»: почти каждый третий ребенок сталкивался с приглашением к противоправным действиям в интернете 1
29.05.2026 «Вы выиграли 250 тыс. руб.»: мошенники заманивают россиян «призами» от имени одной из крупнейших продуктовых сетей 1
28.05.2026 Импортозамещение в ЦОД перестало быть самоцелью — на первый план вышли надежность и совокупная стоимость владения 1
27.05.2026 Axenix: системное управление опытом сотрудников позволяет повысить производительность труда в компании до 15% 1
27.05.2026 ГК «Умные решения» завершила стратегическую трансформацию бизнес-модели 1
25.05.2026 Как Распадская угольная компания подтвердила потенциал экономического эффекта в производственно-логистической цепочке с помощью IBP на платформе Knowledge Space 1
21.05.2026 IT_ONE и Центральный университет договорились о совместной подготовке ИТ‑специалистов нового формата 1
12.05.2026 В России создадут единую ИТ-платформу для общения молодежи за 95 миллионов 1
05.05.2026 «Электролайт» внедряет платформу «Тил Эйчар» 1
28.04.2026 «Свеза» в три раза сократила срок устранения производственных рисков 1
27.04.2026 Цифровые паспорта детских площадок: участник «Сколково» запустил новый канал обратной связи 1
22.04.2026 Блогер Илья Exile запустил «Добросвязь» на инфраструктуре Билайна 1

Публикаций - 611, упоминаний - 616

CRM и организации, системы, технологии, персоны:

9785 50
Microsoft Corporation 25917 45
SAP SE 5635 40
IBM - International Business Machines Corp 9723 29
Oracle Corporation 7126 29
Ростелеком 11098 27
Yandex - Яндекс 9454 26
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16302 25
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5133 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9596 21
Google LLC 12847 21
Telegram Group 3042 16
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1139 15
Softline - Софтлайн 3832 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5755 12
Apple Inc 13343 12
МегаФон 11062 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3492 10
Cisco Systems 5387 9
Meta Platforms - Facebook 4640 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3262 9
Directum - Директум 1296 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 8
Samsung Electronics 11184 7
Крок - Croc 1972 7
SAP CIS - САП СНГ 868 7
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 862 7
Broadcom - VMware 2636 6
HPE - Hewlett Packard Enterprise 743 6
Amazon Inc - Amazon.com 3320 6
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 6
HP Inc. 5914 6
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1930 6
Docsvision - ДоксВижн 1063 6
Terrasoft - Террасофт 206 6
InterTrust - ИнтерТраст 337 6
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 547 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3402 5
X Corp - Twitter 2945 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9163 40
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3176 17
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1974 17
РЖД - Российские железные дороги 2113 16
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1865 14
Газпром нефть 752 14
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 539 13
Почта России ПАО 2407 12
Газпром ПАО 1499 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1168 9
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1320 9
Северсталь ПАО - Severstal 644 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3028 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3986 8
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 740 7
ГПБ - Газпромбанк 1301 7
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1570 7
Русагро Группа Компаний 400 7
ПСБ - Промсвязьбанк 980 7
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 210 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 635 6
Ингосстрах СПАО 487 6
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 257 6
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 153 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
Россети Ленэнерго 1699 6
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 371 6
РВК - Российская венчурная компания 572 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 693 5
Связной ГК 1406 5
МКБ - Московский кредитный банк 660 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1099 5
Альфа-Банк 1997 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 5
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 572 5
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 5
Uber 365 5
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 443 4
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14144 52
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5494 35
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3479 32
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6740 30
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5812 18
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2392 18
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5009 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1626 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3715 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6044 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав - Минздравсоцразвития 1644 14
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5916 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3105 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4093 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2106 13
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2926 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3634 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3378 11
Федеральное казначейство России 1966 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2162 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 9
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 305 8
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1455 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3233 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1312 8
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 392 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1197 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1553 7
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 7
Судебная власть - Judicial power 2539 6
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 249 6
МЧС РФ - НЦУКС - Национальный центр управления в кризисных ситуациях - МЧС РФ ИАЦ ФГБУ - Информационно-аналитический центр МЧС России - АИУС РСЧС - Автоматизированная информационно-управляющая система 79 5
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 384 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1908 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 395 5
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 229 5
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 8
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 6
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 333 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 789 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи - International Telegraph Union - Международный телеграфный союз 474 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 420 3
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 81 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 270 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 269 2
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 82 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 2
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 51 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 425 2
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 2
Дом с маяком - Благотворительный фонд 9 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 65 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
Greenpeace - Гринпис 130 1
CWA - Communications Workers of America - Профсоюз работников связи и средств массовой информации в Соединенных Штатах 7 1
NLRB - National Labor Relations Board - Национальный совет по трудовым отношениям США 5 1
Alpha Global 1 1
UNI Global Union - Union Network International 1 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 24 1
МИЦНТ СНГ - Международный инновационный центр нанотехнологий стран СНГ 7 1
ICCCI - International Contact Center Certification Institute - МИСКЦ - Международный институт сертификации контактных центров 10 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
МФГС СНГ - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 10 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 20 1
Базис Консорциум - Ассоциация разработчиков и производителей - Консорциум средств, ресурсов и технологий производства высокотехнологичной продукции 10 1
Консорциум Светотехника АНО 4 1
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 85 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1073 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55286 230
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37094 190
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27277 170
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24498 136
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26684 121
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12573 101
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36388 96
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24960 95
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14191 90
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14288 87
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13222 73
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13104 70
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18502 68
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8834 67
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8022 66
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 12013 66
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16939 64
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7621 63
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34200 62
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13742 62
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4558 62
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8470 60
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7974 57
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5776 56
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10113 55
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8848 51
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы - Роботостроение 7674 50
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13410 50
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27316 49
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6762 49
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9733 49
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6168 47
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7913 47
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6505 45
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23335 44
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10416 44
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13177 44
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5929 43
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4968 41
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9816 40
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6450 37
Google Android 15414 27
Apple iOS 8679 20
Linux OS 11744 17
Microsoft Office 4255 17
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5948 16
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 16
Microsoft Windows 17086 15
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1121 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2584 11
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2590 10
VK - Mail.ru - Одноклассники 1775 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 952 9
Microsoft Windows 2000 8675 9
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1357 8
Oracle Java - язык программирования 3510 8
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 831 8
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1480 8
Microsoft Dynamics 1200 8
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3748 8
FreePik 1911 7
Apple iPhone - серия смартфонов 7737 7
Apple iPad 4033 7
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1873 6
Google YouTube - Видеохостинг 3024 6
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 337 6
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 954 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1245 6
Apache Hadoop 472 6
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 725 6
Microsoft Dynamics CRM 566 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 702 6
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1026 6
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 382 6
OpenAI - ChatGPT 798 5
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 821 5
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 621 5
Microsoft Teams - MS Teams 677 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 637 5
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 507 5
Путин Владимир 3487 8
Шадаев Максут 1244 8
Чернышенко Дмитрий 582 7
Врацкий Андрей 177 5
Макаров Станислав 118 5
Мишустин Михаил 805 5
Макаров Валентин 255 5
Медведев Дмитрий 1667 5
Лесь Алексей 10 4
Харитонов Дмитрий 81 4
Щеголев Игорь 699 4
Филатов Андрей 118 4
Сергеев Сергей 179 4
Дырмовский Дмитрий 149 4
Чимиричкина Мария 30 3
Орлов Владимир 13 3
Попов Никита 16 3
Саркисов Тигран 43 3
Герман Андрей 24 3
Барсуков Николай 9 3
Казаков Николай 9 3
Малярчук Юрий 8 3
Черныш Сергей 6 3
Кадацкий Валерий 7 3
Денисюк Геннадий 7 3
Чайка Павел 7 3
Рылов Сергей 8 3
Попенков Владимир 6 3
Андрианов Михаил 9 3
Чудинов Дмитрий 108 3
Богомолов Анатолий 4 3
Хаханов Юрий 20 3
Бессарабенко Александр 23 3
Турченко Антон 6 3
Горбатько Александр 105 3
Нуралиев Борис 299 3
Паршин Максим 323 3
Панченко Иван 206 3
Соловьев Владимир 109 3
Меньшов Кирилл 157 3
Россия - РФ - Российская федерация 169543 414
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48338 117
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55223 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14895 50
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19885 38
Европа 25062 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19475 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13891 17
Земля - планета Солнечной системы 10933 17
Германия - Федеративная Республика 13325 16
Япония 13874 13
Казахстан - Республика 6159 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8730 12
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4586 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3550 11
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3086 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1860 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3649 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3258 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2934 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5540 8
Азия - Азиатский регион 5970 8
Индия - Bharat 5930 8
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3402 8
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1832 8
Украина 7984 8
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1689 8
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1581 8
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3177 7
Канада 5099 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2358 7
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1090 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3395 7
Швеция - Королевство 3804 6
Европа Восточная 3141 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3681 6
Франция - Французская Республика 8219 6
Россия - СФО - Новосибирск 4976 6
Россия - ЮФО - Волгоградская область 935 6
Турция - Турецкая республика 2659 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58799 190
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34534 176
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54428 162
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16470 95
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18519 75
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27827 74
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8604 66
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22195 66
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 11040 54
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3577 49
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6735 49
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6920 49
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10631 48
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12497 45
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9040 42
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4503 42
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11574 39
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8949 37
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5893 37
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12154 36
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8013 35
Страхование - Страховое дело - Insurance 6660 35
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6273 34
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6725 33
Образование в России 3048 33
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4640 30
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1711 30
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9349 29
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6660 29
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4697 27
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3246 26
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7620 26
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7635 25
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2384 24
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3655 24
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11811 23
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3117 23
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6892 22
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3090 22
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6928 22
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11622 10
Коммерсантъ - Издательский дом 2523 5
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1308 4
РИА Новости 1048 3
Известия ИД 799 3
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 3
MS NOW - MSNBC - телеканал 89 2
TAdviser - Центр выбора технологий 494 2
Bloomberg 1660 2
Ведомости 1552 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1161 2
Sky News - Телеканал 32 1
Известия Мордовии 3 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN - Cable News Network - CNN Business - CNN Money - CNNMoney - CNNfn - Turner Broadcasting System 1630 1
Silicon.com 364 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 1
Total Telecom 613 1
CNews RND - R&D.CNews - Rnd.CNews.ru 2283 1
CNews Северо-Запад 24 1
Scientific American 81 1
The Economist 49 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 14 1
AJHG - American Journal of Human Genetics 3 1
Сердитый Гражданин 10 1
Vademecum - Вадемекум Медиа 5 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 900 1
The Verge - Издание 622 1
Wikipedia - Википедия 662 1
FT - Financial Times 1308 1
The Register - The Register Hardware 1807 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1352 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1326 1
NYT - The New York Times 1104 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 330 1
The Guardian - Британская газета 415 1
Wired - Издание 278 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 132 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 696 1
CNews - ZOOM.CNews 1915 1
Gartner - Гартнер 3679 25
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 23
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4295 22
IDC - International Data Corporation 5004 15
Forrester Research 837 11
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 10
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 866 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1090 6
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 378 6
Fortune Global 500 301 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 84 2
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 156 2
BCG - Boston Consulting Group 119 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 433 2
Forrester Consulting 26 2
Harris Interactive 81 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
Cisco CIO and IT Decision Makers Trends Pulse 1 1
Gartner Magic Quadrant CRM Lead Management - Gartner Magic Quadrant CRM Customer Engagement - Gartner CRM Vendor Guide 3 1
Cisco Security Outcomes Study 3 1
Cisco Workforce of the Future - Cisco Global Workforce Study - Cisco Workforce Manager 4 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
eMarketer 206 1
Gartner - Dataquest 353 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 229 1
Moody's Investors Service 136 1
Aberdeen Group 53 1
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 1
Gartner Magic Quadrant Social Software in the Workplace 1 1
Gartner Magic Quadrant CPM - Corporate Performance Management Suites - Gartner Magic Quadrant iBPMS - Gartner BPA Magic Quadrant 6 1
Gartner Magic Quadrant WMS - Data Warehouse and Data Management Solutions for Analytics 2 1
Gartner IT Key Metrics Data 2 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 189 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 12 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 45 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1557 17
РАН - Российская академия наук 2157 10
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1272 8
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 785 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 619 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 775 7
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 223 6
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 287 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 616 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 474 5
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 287 5
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 54 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 473 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 360 4
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 293 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1752 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 299 3
НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 104 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 509 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 175 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 652 3
Росатом Университет - Корпоративная академия Росатома АНО 9 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 61 2
ЧГУ имени И.Н. Ульянова - Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова 16 2
VK - Skillbox - Lerna - Лерна - КорпСкилз 15 2
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 15 2
U.S. NAS - The National Academy of Sciences USA - Национальная академия наук США 17 2
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 43 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 308 2
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 160 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 662 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 218 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 344 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 355 2
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 325 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 297 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 286 2
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 97 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 318 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 16
День молодёжи - 27 июня 1121 12
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 407 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1301 10
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 10
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 10
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1297 6
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 198 5
CNews FORUM Кейсы 318 4
CNews AWARDS - награда 579 4
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 26 3
Цифровая прокачка региона 29 2
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 22 2
Docflow 148 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 2
CeBIT 614 2
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 393 2
CCW - CC Week - CCWeek - Customer Contacts Week - Международная неделя контактных центров 4 1
Цифровая среда онлайн 5 1
МТС - Телеком Идея 51 1
News & Documentary Emmy Awards 4 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
IT-Лидер - премия 3 1
Технопром - форум технологического развития 9 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
SAP Sapphire Now 8 1
Связь-Экспокомм 276 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
itSMF - IT Service Management Forum 41 1
День знаний - 1 сентября 51 1
Солнечная регата - конкурс по разработке плавательных средств на солнечных батареях 1 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 25 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 665 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 636 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 102 1
Capture the Flag - CTF 60 1
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 96 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483736, в очереди разбора - 722453.
Создано именных указателей - 203873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Самые стильные интерьерные роутеры и Mesh-системы: выбор ZOOM

Лучшие TWS-наушники с ANC стоимостью до 10 000 рублей: хиты продаж

От фото и звонков до виртуальных экранов: что умеют умные очки в 2026 году

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще