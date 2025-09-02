Старшеклассники чаще всего используют нейросети для помощи с математикой и иностранными языками

Самыми популярными школьными предметами, для освоения которых старшеклассники прибегают к помощи нейросетей, оказались математика (56% опрошенных), иностранный язык (52%), физика (45%), русский язык (43%) и литература (28%). При этом в топ-3 нейросетей, которые школьники используют для учебных и личных целей, оказались нейросеть «Алиса» (84% опрошенных), ChatGPT (47%) и Midjourney (28%), говорят данные исследования агентства «Позиция». Об этом CNews сообщили представители агентства «Позиция».

ИИ постепенно становится частью образовательной практики детей. В образовательных целях старшеклассники чаще всего применяют ИИ для поиска информации для докладов (56%). Почти каждый второй использует нейросети для математических вычислений (43%), более трети — для решения задач (38%). Изучение иностранных языков с помощью ИИ практикует каждый третий респондент (34%). Реже школьники просят нейросети объяснить сложные темы (19%) или термины (12%), а также используют для создании презентаций (7%).

Многие опрошенные старшеклассники, которые пользуются нейросетями, осознают, что ИИ нужно ответственно применять в учёбе. Так, больше половины из них (53%) считают, что должны сами справляться с заданиями, а нейросети можно использовать только для дополнительной помощи — например, чтобы разобраться в сложной теме или понять принцип решения трудной задачи. При этом среди школьников, применяющих нейросети, почти половина респондентов (48%) полагает, что с ИИ выполнять задания стало проще. Почти каждый второй опрошенный (44%) использует нейросети для проверки самостоятельно выполненных заданий, каждый четвёртый (27%) — когда не может сам найти решение и хочет понять его принцип, а каждый пятый (22%) — чтобы разобраться в сложной теме.

Родители школьников самых разных возрастов — от 6 до 18 лет — признают полезность ИИ в обучении. Половина опрошенных взрослых пользуется нейросетями, и почти треть ответила, что знают о том, что нейросетевые инструменты применяют их дети. При этом каждый четвертый респондент (27%) отметил, что его ребёнок самостоятельно использует нейросети при выполнении домашних заданий.

Что касается отношения к роли ИИ в образовании, то взрослые чаще всего воспринимают его как инструмент, который снимает с родителей часть нагрузки по контролю за учёбой ребёнка (30% респондентов). Пятая часть опрошенных смотрит на нейросети как на средство для более глубокого погружения в учебный материал (22%), еще столько же — как на помощника для проверки правильности решений.

По мнению всех опрошенных родителей — в том числе тех, кто не использует ИИ — нейросети способны помочь ребенку в поиске информации по учёбе (33% респондентов), разборе непонятных заданий, требующем подсказок (28%), подготовки к экзаменам (24%), освоении сложных тем (22%).

ИИ уже сегодня играет заметную роль в школьном образовании, выступая многофункциональным помощником как для старшеклассников, так и для младших школьников. Учащиеся используют нейросети, чтобы разобраться в сложных темах, проверить свои знания и найти информацию, — и при этом они ответственно относятся к таким технологиям. Родители признают ценность нейросетей, рассматривая их как инструмент, который помогает детям в учебе и снимает со взрослых часть нагрузки по проверке школьных заданий.

Исследование проведено исследовательским агентством «Позиция» в августе 2025 г. В нем приняли участие 617 старшеклассников 16–18 лет и 634 родителя школьников в возрасте 6–18 лет.