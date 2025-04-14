Рынок зарубежных подписок в России в 2025 году: тренды, новые ограничения и альтернативы

Прошедший год стал ключевым для трансформации рынка зарубежных подписок в России. А в 2025 г. он продолжает изменяться: наблюдается рост цен, введение новых ограничений, а также появляются альтернативные способы оплаты, что повлияло как на пользователей, так и на сервисы, предоставляющие доступ к продуктам. Сервис зарубежных подписок GetPayAll провел исследование. Об этом CNews сообщили представители GetPayAll.

Рост цен: подписки стали менее доступными

По данным GetPayAll, в 2025 г. средняя стоимость зарубежной подписки для пользователей из России выросла на 38% по сравнению с 2024 г. Например: Spotify Premium подорожал с $4.99 до $6.89 (+38%); Netflix (стандартный тариф) вырос с $9.99 до $13.75 (+37.6%); YouTube Premium в российском сегменте вырос с $5.49 до $7.59 (+38.3%)

Основными причинами стали: нестабильность курса доллара; уход крупных банковских систем, из-за чего россияне вынуждены использовать посредников с комиссиями 10–25%; локальные ограничения, увеличивающие стоимость транзакций.

Новые ограничения: блокировки и региональные запреты

В 2025 г. 43% зарубежных сервисов ввели ограничения на регистрацию или оплату из России. Среди них: Adobe прекратил поддержку аккаунтов с IP-адресами из России; Coursera ограничила доступ к отдельным курсам и сертификатам; Patreon заморозил выплаты авторам из России, а также ограничил доступ к подписке.

По оценке GetPayAll, в марте 2025 г. более 65% пользователей хотя бы раз столкнулись с проблемой оплаты подписки напрямую.

Новые тренды: креативные способы оплаты

Сложности с оплатой стимулировали рост альтернативных способов. Среди них: виртуальные карты зарубежных банков – рост на 74% числа пользователей; сервисы-посредники – рост трафика на 112%; обмен подписками в телеграм-каналах – рост количества каналов на 250%.

GetPayAll зафиксировал рост регистраций на 156% в сравнении с 2024 г. Более 60 тыс. активных пользователей ежемесячно используют сервис для оплаты таких платформ, как Apple One, ChatGPT Plus, Midjourney, Duolingo и др.

Прогнозы: чего ждать дальше

Можно ожидать, что к 2026 г. рынок стабилизируется, но доля посредников останется высокой — около 70% всех транзакций. Также будет усиливаться интерес к «семейным» подпискам и совместному использованию. А популярность азиатских и латиноамериканских аналогов западных сервисов продолжит расти.