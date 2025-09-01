Разделы

По примеру России одна из самых богатых стран мира запрещает ученикам использовать в школе смартфоны

Школьникам запретят пользоваться гаджетами на уроках в Южной Корее. Местные власти уже приняли закон в сентябре 2025 г., запрещающий использование смартфонов и других гаджетов во время занятий в начальных и средних школах. Новые правила начнут действовать с 2026 г. Запрет распространяется только на время уроков — во время перемен ученики смогут пользоваться телефонами.

Запрет на гаджеты

В Южной Корее приняли закон, запрещающий использование смартфонов и других гаджетов во время занятий в начальных и средних школах, об этом пишет The New York Times. Новые правила начнут действовать с 2026 г.

Запрет распространяется только на время уроков — во время перемен ученики смогут пользоваться телефонами. Закон не предусматривает конкретных наказаний, однако дает директорам и учителям право самостоятельно регулировать использование гаджетов. Исключения будут делать только для чрезвычайных ситуаций или образовательных потребностей.

В сентябре 2025 г. большинство школ в Южной Корее уже имели внутренние правила по ограничению смартфонов, принятые еще в 2023 г. Однако теперь запрет распространяется на всю страну. Законодатели отмечают, что шаг направлен на борьбу с ростом зависимости от гаджетов среди детей и подростков. Ведь по результатам правительственного опроса за 2024 г., почти 25% южнокорейцев не способны контролировать время, проведенное со смартфоном. Особенно остро проблема проявляется среди школьников и подростков, где этот показатель достигает 43%.

mathew-schwartz-01hh6y7ozfk-unsplash_1.jpg

Unsplash - Mathew Schwartz
Городской пейзаж в Сеуле, Южная Корея

Тем не менее, нововведение вызвало дискуссии. Критики заявляют, что оно ограничивает базовые конституционные права учащихся — свободу общения, право на приватность и стремление к счастью. Сторонники же закона утверждают, что использование телефонов, влияет на успеваемость детей и подростков в школах и отнимает у них время, которое они могли бы потратить на учебу.

Южная Корея — одна из самых богатых стран. Согласно показателям валового внутреннего продукта (ВВП) по состоянию на 2024 г., по данным Международного валютного фонда (МВФ), экономика Южной Кореи занимает 14 место в мире по ВВП по паритету покупательной способности (ППС) ($3,25 трлн) и 12 место в мире по номинальному ВВП ($1,87 трлн).

Корректировка российских правил

Детская зависимость от гаджетов — серьезная проблема, волнующая многих современных родителей и педагогов. Неудивительно, что ее пытаются решать, в том числе на законодательном уровне и в России. Ранее использование смартфонов в школах ограничивалось нормами санитарных правил, норм, правил и норм, гигиенических нормативов (СанПиНов), а с 2025 г. эти правила закреплены Федеральным законом. В статье рассматриваются причины введения запрета на мобильные телефоны в школах, механизм его действия, мнения московских учителей и родителей о новых правилах, а также последствия для нарушителей.

Если изначально проект закона допускал использование телефонов на уроках в образовательных целях. Однако в окончательной версии закона гаджеты во время уроков запрещены, за исключением экстренных ситуаций, связанных с угрозой жизни или здоровью учеников либо педагогов. Речь идет не только о мобильных телефонах, но и о любых устройствах с SIM-картой, обеспечивающей доступ в интернет. Согласно новым правилам, такие гаджеты должны быть убраны или собраны централизованно на время урока, чтобы не отвлекать учеников.

В российских школах начали использовать ящики для хранения гаджетов, а в некоторых местах телефоны помещают в специальные боксы или органайзеры. Некоторые родители уверены, что школьнику телефон вообще не нужен, и советуют оставлять его дома. Самый простой и приемлемый вариант — отключить уведомления и хранить телефон в личной сумке во время урока.

Запрет мобильных телефонов в российских школах

19 декабря 2023 г. Президентом России Владимиром Путиным был подписан приказ о внесении изменений в Федеральный закон (ФЗ) «Об образовании». Среди новых положений есть и те, что касаются доступа к гаджетам в учебное время. Они вступили в силу с 1 сентября 2024 г. До этой даты данный вопрос регулировался соответствующими СанПиНами от 1 января 2021 г. Санитарные правила устанавливают технические требования к электронным устройствам, разрешенным на уроках, таким как интерактивные доски, ноутбуки, компьютеры и планшеты. Эти ограничения и правила направлены на предотвращение ухудшения здоровья школьников, в частности, их зрения и осанки.

Digital Q.BPM: как выглядит бесшовная альтернатива Camunda 7 для российского бизнеса
цифровизация

В России приносить мобильный телефон в школу и использовать его во время перемен не запрещено, но закон ограничивает использование телефона только во время уроков. В законе есть однозначное толкование этого вопроса: использовать смартфон во время урока запрещается. В остальное, внеурочное время — на переменах, в столовой, на пути в школу и из нее — доступ учащегося к телефону никак не ограничивается.

Закон распространяется на учеников всех классов — начальных, средних и старших. Нарушителям могут грозить замечание, выговор, вызов родителей на беседу или даже отчисление из школы. Однако есть нюансы: для учеников начальной школы в сентябре 2025 г. большинство мер неэффективны, и основным способом остается общение с родителями. Отчисление возможно только для учеников старше 15 лет, но в течение месяца они должны быть зачислены в другое учебное заведение, чтобы обеспечить их право на общее образование.

Антон Денисенко

