Полиция федеральной территории «Сириус» и кикшеринг «МТС Юрент» запустили патруль на электросамокатах

В ближайшее время сотрудники полиции федеральной территории «Сириус» приступят к несению службы на современных электросамокатах. Это совместный проект ОМВД России по федеральной территории «Сириус» и кикшеринга «МТС Юрент». Для реализации проекта оператор предоставил правоохранителям электросамокаты в специальном дизайне. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Сотрудники полиции будут использовать электросамокаты для обеспечения общественного порядка. В ближайшие месяцы полицейские протестируют, насколько использование данного вида транспорта может повысить эффективность работы сотрудников правоохранительных органов, особенно таких служб как ППС при патрулировании территории.

Электросамокаты, благодаря компактным размерам, позволят сотрудникам быстрее перемещаться по улицам, особенно в условиях плотного трафика и узких переулков, где использование автомобилей может быть затруднено.

Все сотрудники полиции пройдут дополнительное тестирование на знание ПДД, в том числе касающихся средств индивидуальной мобильности, а также будут обучаться безопасному и правильному вождению электросамокатов у инструкторов.

Летом 2024 г. «МТС Юрент» представил прототип самоката для полиции и сообщил о готовности предоставить электросамокаты правоохранительным органам для выполнения патрульных функций. «Сириус», где сезон аренды самокатов длится круглый год, стал первым примером реализации проекта. В «МТС Юрент» добавили, что к концу февраля 2025 г. подведут первые итоги сотрудничества с полицией «Сириуса», и если проект окажется эффективным, будут масштабировать эту практику на другие города присутствия сервиса.

В декабре 2024 г. «МТС Юрент» и резидент Инновационного научно-технологического центра «Сириус» «Видеофор-Юг» запустили первую в России систему автоматического выявления правонарушений пользователей электросамокатов с применением технологий искусственного интеллекта. Система автоматически распознает неспешивание на пешеходных переходах, движение самокатов по проезжим частям, где это не предусмотрено соответствующими знаками и разметкой, поездки на одном самокате вдвоем. Данные о времени и месте инцидента передаются в сервис.