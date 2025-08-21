Разделы

«Беркут» разработал интеграционную платформу с поддержкой ИИ

Компания «Беркут», входящая в коммерческий ИТ-кластер «Ростелекома», представила корпоративную интеграционную платформу Bercut ESB. Она объединяет разрозненные ИТ-системы, автоматизирует обмен данными и ускоряет запуск сервисов. По оценке компании, использование решения снижает стоимость владения ИТ-инфраструктурой на 60–70%. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Платформа ориентирована на компании, которым важно сократить сроки возврата инвестиций в ИТ, снизить зависимость от подрядчиков и обеспечить сквозной контроль обмена данных в корпоративной архитектуре. Bercut ESB сокращает время интеграции до 40% от исходного, что почти вдвое ускоряет вывод новых сервисов на рынок.

Первую интеграцию в Bercut ESB можно выполнить за 15 минут даже без технических знаний. Это возможно за счет применения ИИ-ассистента, который помогает создать интеграционный маршрут, находит ошибки в коде и пишет документацию.

Андрей Богданов, генеральный директор «Беркут»: «Мы видим, как глобальный рынок интеграционных платформ движется к объединению различных технологий в единые решения с API-firsti архитектурами и Backend-as-a-Serviceii возможностями. Сегодня предприятиям нужны не отдельные инструменты для интеграции и разработки, а единая экосистема, где API становится универсальным языком взаимодействия всех элементов. Поэтому «Беркут» создал продукт, который отвечает этому тренду. Наш подход основан на реальных потребностях российского рынка: необходимости технологической независимости, поддержки legacyiii систем и одновременной готовности к цифровой трансформации. Платформа Bercut ESB — это мост между вчерашними системами и завтрашними возможностями, который позволяет компаниям двигаться к современным интеграционным архитектурам постепенно и без критических рисков. Мы уверены, что следующие три-пять лет покажут правильность нашей стратегии создания доступных и надежных интеграционных решений для российских предприятий».

цифровизация

Платформа Bercut ESB построена на современной микросервисной API-first архитектуре, при этом наследует проверенную надежность интеграционных продуктов Bercut, применяемых в проектах с нагрузкой свыше 15 тыс. событий в секунду. Решение предлагает современный пакет инструментов и возможностей: ESBiv, API Managementv, Datamappervi, BaaS, ИИ-агенты и SDKvii для разработчиков.

Bercut ESB соответствует требованиям российского законодательства и подойдет компаниям, которые переходят с зарубежных решений или строят независимую цифровую инфраструктуру.

