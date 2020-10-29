«Клипы» «Вконтакте» запустили первый AR-видеофон с технологией 360 градусов

«Клипы» «Вконтакте» запустили первый AR-видеофон с технологией 360 градусов. Он создан вместе с Мариинским театром и приурочен ко Дню балета, который в 2020 г. проходит 29 октября.

В честь праздника Мариинский театр приглашает пользователей пережить уникальный опыт – стать участниками постановки Алексея Ратманского Concerto DSCH. Автору ролика достаточно включить в «Клипах» видеофон, и он окажется на сцене среди танцующих солистов театра и кордебалета.

AR-фоны с технологией 360 градусов переносят автора ролика в виртуальное пространство, которое изменяется вместе с тем, как пользователь двигает камерой. Подобной возможности нет ни в одном другом сервисе для создания и просмотра коротких вертикальных видео. Прежде фоны были только статическими, теперь же они могут быть динамическими – так эффект присутствия становится еще мощнее.

«Эффект замены фона относится к AR-технологиям, то есть технологиям дополненной реальности. Мы подумали, что именно видео сможет естественнее всего дополнить реальность в «Клипах». Поэтому расширили возможности нашей технологии 360 градусов так, чтобы фон можно было заменить не только на статичную картинку, но и на видео», – сказала Марина Краснова, директор по продукту «Вконтакте».

Ранее «Клипы» «Вконтакте» провели AR-викторину к Международному дню глухих. Из нее пользователи узнали больше о жизни людей с нарушениями слуха. Кроме того, ко Дню города «Клипы» «Вконтакте» разместили в самых интересных праздничных точках Москвы особые метки – по ним гости и жители столицы могли понять, где получится снять красивый клип.

В сентябре 2020 г. клипы собрали 5,5 млрд просмотров, а в августе 2020 г. обновили рекорд вовлеченности – свыше 211 млн просмотров за сутки.