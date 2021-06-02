МТС запустила специальный тариф в Санкт-Петербурге для футбольных болельщиков

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и ООО «РТ-Туризм» (GoRussia) сообщают о запуске специального предложения для иностранных болельщиков, приезжающих в Санкт-Петербург на главное спортивное событие этого лета. Зарубежные туристы и гости при поездке в Россию смогут с удобством пользоваться мобильным интернетом и звонить в свои страны, экономя на роуминге.

Специальный тариф для болельщиков Fan Pack включает безлимитный интернет по России в сети МТС, 200 минут звонков на все номера России, 30 минут международных звонков из России в страны Европы, в Украину, Китай и другие государства. Предложение позволит сэкономить на услугах связи, пользоваться онлайн-картами, навигацией, бронировать гостиницы, покупать билеты, заказывать такси, звонить на местные номера и связываться с близкими в других странах. Предложение для болельщиков подключается на один месяц и стоит 835 руб.

Подключить тариф можно будет с 5 июня 2021 г. в наиболее посещаемых салонах МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. На весь период проведения игр в России для сервисной поддержки болельщиков МТС организовала бесплатную выделенную линию, в том числе на английском языке, дозвониться на которую можно даже при отрицательном балансе.

Также прибывающим в Петербург болельщикам будут доступны на выбор два пакета услуг. Первый включает в себя безлимитный проездной на три дня на всем городском транспорте, включая метро, сим-карту МТС со специальным тарифом и поддержку 24/7. Второй вариант включает в себя, ко всему перечисленному, также билетный сервис, в который входит посещение Мариинского театра и более десяти топовых музеев города. При этом Эрмитаж и Царское село подготовили специальные сеансы для болельщиков, доступные только в приложении GoRussia.

Воспользоваться услугами сервиса можно зарегистрировавшись на сайте gorussia.today, либо скачав мобильное приложение GoRussia, актуальная версия которого будет доступна в Google Play и Apple Store с 10 июня 2021 г. перед началом первого матча.

«Создание удобного сервиса для болельщиков, с помощью которого они смогут получить необходимые для себя туристические услуги, поможет сохранить теплые воспоминания о посещении Санкт-Петербурга. Мы постарались предложить гостям Северной столицы необходимые для туриста удобства – использование общественного транспорта, услуг связи или, например, комфортное посещение музеев. Кроме того, для зарубежных гостей будет работать мультиязычная поддержка. Сервис является пилотным тестированием функционала цифровой туристической платформы, интегрированной с системой электронных виз для иностранных туристов, прибывающих в Россию», — сказал генеральный директор ООО «РТ-Туризм» Михаил Брусиловский.

Всем приезжающим болельщикам будет приходить приветственное SMS-сообщение со ссылкой на туристический гид, который МТС создала специально для любителей футбола. Гид подойдет и тем, кто впервые приехал в Северную столицу и тем, кто бывал в ней неоднократно. В нем указаны нетривиальные маршруты по Петербургу, самые «вкусные» локации и советы, что привезти с собой из поездки. Гид будет адаптирован под англоязычную аудиторию.