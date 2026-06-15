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Левина Елена

СОБЫТИЯ


15.06.2026 ИИ на линии: Сбербанк автоматизировал рассмотрение более 65% клиентских обращений 1
06.06.2025 Сбербанк рассматривает использование Gen AI как ключевой инструмент кардинального изменения клиентского опыта 1
07.10.2021 «Сбер» модернизирует свою поддержку и повышает автоматизацию процессов в период пандемии 1
13.04.2021 «Сбер» откроет контактный центр в Казани 1
03.03.2021 Бот «Сбера» на номере 900 научился новым навыкам 1
24.12.2020 «Сбер» начал использовать слот-филлинг в голосовом боте розничного контакт-центра 1
11.04.2017 МТС и «Энвижн Груп» построили публичную сеть Wi-Fi для ТРЦ «Европейский» 1
18.05.2015 «Крок» не смог оспорить штраф таможни на 250 млн рублей 1
04.12.2012 Спрос на конвергентные услуги МТС для бизнеса в Санкт-Петербурге вырос в два раза 1
11.10.2011 МТС обеспечит связью многофункциональный комплекс «Аэропортсити Санкт-Петербург» 1
04.08.2011 Елена Левина назначена коммерческим директором по работе с бизнес-рынком «МТС Северо-Запад» 3

Публикаций - 11, упоминаний - 13

Левина Елена и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15450 4
IBM - International Business Machines Corp 9666 1
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 205 1
Крок - Croc 1940 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 424 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 1
Технологии Будущего 166 1
МТС Северо-Запад макрорегион 67 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8683 8
Сбер - SberUser - Департамент современных цифровых пользовательских решений 3 1
Европейский ТРЦ 12 1
Авиелен А.Г - Аэропортсити Санкт-Петербург 1 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 249 1
Газпром нефть 698 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 1
Серверы и компоненты 6 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 51 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
МВД РФ УВДТ - Управление внутренних дел на транспорте 29 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5907 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1084 1
Судебная власть - Judicial power 2469 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3560 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3558 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1153 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6481 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 752 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4440 6
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2691 5
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3519 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26055 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63739 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35533 3
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2626 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21338 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5166 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6605 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6108 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29495 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12673 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI, GenAI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 1089 1
Бесплатный вызов - нумерация 800 - toll free 457 1
Мобильная связь - Короткий номер 398 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 975 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1147 1
Сеть передачи данных - APN - Access Point Name - Защищенная передача данных - Защищенные каналы передачи данных - Безопасная передача данных - Secure transmission 78 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13361 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17854 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12628 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 977 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15323 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8639 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1100 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4162 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10081 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9743 1
IVR - Interactive Voice Response - Interactive Voice Control - Интерактивное голосовое меню 725 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 215 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32993 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6136 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23998 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11632 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1129 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12979 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи - FMTN - Fixed Mobile Technology Network - Объединение мобильных и офисных телефонов в единую сеть 348 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 834 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6796 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 873 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 1
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 76 1
Сбер - СберПрайм 67 1
МТС Автосекретарь 68 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 1
Золочевский Иван 20 1
Сизова Ольга 2 1
Устюков Сергей 1 1
Пекутко Анастасия 1 1
Сейсян Тигран 1 1
Колтыпин Петр 4 1
Емельянова Елена 1 1
Эльмукова Ирина 1 1
Кузьмин Сергей 43 1
Курбанов Тимур 13 1
Александров Алексей 12 1
Тараба Вероника 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 163858 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19311 3
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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