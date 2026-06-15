Индексная книга (каталог) CNews*
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Левина Елена
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 13
Левина Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Золочевский Иван 20 1
|Сизова Ольга 2 1
|Устюков Сергей 1 1
|Пекутко Анастасия 1 1
|Сейсян Тигран 1 1
|Колтыпин Петр 4 1
|Емельянова Елена 1 1
|Эльмукова Ирина 1 1
|Кузьмин Сергей 43 1
|Курбанов Тимур 13 1
|Александров Алексей 12 1
|Тараба Вероника 29 1
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 640 1
|СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 351 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449282, в очереди разбора - 727665.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1449282, в очереди разбора - 727665.
Создано именных указателей - 196117.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.