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МГК им. Чайковского Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 7, упоминаний - 9
МГК им. Чайковского и организации, системы, технологии, персоны:
|Huawei 4677 3
|Samsung Electronics 11065 1
|Ростелеком 10948 1
|Apple Inc 13156 1
|BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
|Sony 6739 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
|Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 1
|Bose corp 47 1
|Парк Зарядье 49 1
|Музеон - парк искусств 21 1
|Кобляков Александр 1 1
|Ильина Марина 5 1
|Морозова Зинаида 2 1
|Крылов Владислав 1 1
|Сергунина Наталья 375 1
|Мисюров Дмитрий 1 1
|Гергиев Валерий 7 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.