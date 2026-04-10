Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

МГК им. Чайковского Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


10.04.2026 Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука 1
02.04.2026 Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж 1
05.03.2026 «М.видео» объявляет о начале продаж наушников Huawei FreeBuds Pro 5 2
24.04.2024 Наталья Сергунина: Пять новых весенних маршрутов по Москве опубликовали в турсервисе Russpass 1
10.07.2023 «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами площадки Международного конкурса имени Чайковского 1
21.03.2007 Образы науки в искусстве: новый ракурс 2
12.05.2005 Валерий Гергиев остался без сотового телефона 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

МГК им. Чайковского и организации, системы, технологии, персоны:

Huawei 4677 3
Samsung Electronics 11065 1
Ростелеком 10948 1
Apple Inc 13156 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
Sony 6739 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 1
Bose corp 47 1
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 2
Центральный музей древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублёва 2 1
ГЭС-2 Дом культуры 8 1
Дом-музей Марины Цветаевой 6 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 1
Парк Зарядье 49 1
Музеон - парк искусств 21 1
Codec - Кодек - Декодер - coder/decoder - шифратор/дешифратор - кодировщик/декодировщик - compressor/decompressor 840 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 3
Наушники - Headphones 4479 3
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1627 3
Эквалайзер - Equalize - темброблок 522 3
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 3
Наушники - Амбушюры - Embouchure 133 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 2
AAC - Advanced Audio Coding 479 2
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 593 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 2
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 2
Wireless headphones - TWS - true wireless stereo (наушники) 147 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 2
Микрофон - Microphone 2809 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2531 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 1
Тактильная коммуникация - тактильный контакт - haptic communication 186 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Виртуальный центр обработки данных - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 380 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1
Hi-Fi - High Fidelity - Высокая точность, высокая верность воспроизводимого аппаратурой звука 380 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
HRA - High-resolution audio - Hi-Res Audio - Аудио высокой четкости 113 1
Huawei FreeBuds - беспроводные наушники 93 3
Apple iOS 8583 2
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 91 2
Huawei AI Life 23 1
Sennheiser MOMENTUM True Wireless 6 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 1
Apple iPad 4012 1
Google Android 15244 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 1
Qualcomm aptX Adaptive audio - Qualcomm aptX Lossless - Audio Processing Technology - аудиокодек с алгоритмом сжатия данных 110 1
Samsung Galaxy 1035 1
Apple AirPods - Наушники 174 1
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 1
Apple Find my iPhone 26 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 1
Samsung Galaxy Buds - Наушники 95 1
Правительство Москвы - Мостуризм - Московский центр информационной поддержки туристов - RussPass - туристический сервис 34 1
Huawei Seamless AI Life 25 1
Anker Soundcore 23 1
BBK Realme Buds Air 38 1
Bose QuietComfort 4 1
Кобляков Александр 1 1
Ильина Марина 5 1
Морозова Зинаида 2 1
Крылов Владислав 1 1
Сергунина Наталья 375 1
Мисюров Дмитрий 1 1
Гергиев Валерий 7 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Москва - ЦАО - Таганский район - муниципальный округ Таганский 76 1
Москва - ЦАО - Котельническая набережная 2 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 1
Москва - ЮЗАО - Воробьёвы горы 93 1
Москва - ЦАО - Никитский бульвар - Суворовский бульвар 13 1
Россия - Репино 12 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Здравоохранение - Отоларингология 187 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 1
Металлы - Золото - Gold 1251 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще