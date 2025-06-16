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Ильина Марина


УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 «Ростелеком» и «Солар» усилили защиту данных ГК «Игроник» 1
15.02.2024 «Ростелеком» на страже безопасности магазинов Metro Cash&Carry 1
22.12.2023 «Ростелеком» и «Медскан» подписали соглашение о сотрудничестве 1
24.11.2023 «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами ООО «Центр корпоративных решений» 1
10.07.2023 «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами площадки Международного конкурса имени Чайковского 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ильина Марина и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9963 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1017 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4174 1
МГК им. Чайковского - Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского 4 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 476 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - сеть клиник 27 1
ЦКР - Центр корпоративных решений - 82 1
Мариинский театр - Государственный академический 44 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3140 1
Парк Зарядье 41 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53256 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16438 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68540 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10943 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1717 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21920 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8910 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 309 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4172 1
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network 740 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3827 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 346 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2145 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6552 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1962 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1586 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12616 1
PMQ - Predictive Maintenance and Quality - Проактивная стратегия технического обслуживания и ремонтов (ТОиР) 65 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29233 1
Абраменко Денис 3 1
Мрищук Евгений 1 1
Иванченко Сергей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 149699 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1285 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7762 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44323 2
Россия - Репино 12 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17901 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52804 4
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3061 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10218 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24866 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9116 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5610 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
Создано именных указателей - 176951.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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