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Ильина Марина
УПОМИНАНИЯ
Ильина Марина и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9963 5
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1017 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4174 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3140 1
|Парк Зарядье 41 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365750, в очереди разбора - 750942.
Создано именных указателей - 176951.
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