«Синара-Девелопмент» внедрила цифровую систему управления строительством с поддержкой BIM-технологии

Компания «Синара-Девелопмент» совместно с компанией «Содис Лаб» (резидент «Сколково») завершила реализацию грантового проекта по внедрению цифровой системы управления строительством, которая охватывает все стадии жизненного цикла объекта капитального строительства – от проектирования до ввода в эксплуатацию. Об этом CNews сообщили представители компании «Содис Лаб».

Проект, нацеленный на упрощение и упорядочение технического документооборота, а также повышение прозрачности хода строительно-монтажных работ, состоял из трех этапов. В первой фазе проведен аудит бизнес-процессов и анализ уровня ИТ-инфраструктуры. Одним из ключевых шагов стало техническое развертывание отечественного софтверного продукта SODIS Building CM, который позволяет осуществлять контроль за ходом проектирования и строительства объектов в едином информационном пространстве.

На второй стадии силами команды «Синара-Девелопмент» была произведена адаптация системы под функциональные требования компании, включая внедрение бизнес-процессов согласования технической документации на всех этапах проектирования – от составления техзадания до его окончательного утверждения. Система поддерживает работу не только с 2D-чертежами, но и с BIM-моделями, что упрощает процесс проверки и ознакомления с информационными моделями объектов.

Кроме того, реализованные функции позволяют контролировать выполнение строительно-монтажных работ, обеспечивая отражение данных в системе. Ранее трудоемкие процессы, такие как контроль физических объемов работ, теперь автоматизированы. Сведения вносятся непосредственно в систему, что дает возможность формировать комплексную отчетность о выполненных работах.

Опытная эксплуатация системы состоялась на крупном объекте «Синара-Девелопмент» – жилом комплексе «Botanika Green House» на улице 8 Марта в Екатеринбурге. Специалисты вместе с проектировщиками начали выдачу рабочей документации через российскую платформу, что позволяет более эффективно взаимодействовать внутри команды и устранять замечания на начальных этапах.

«Это серьезный шаг в цифровом развитии компании. Мы одними из первых в России внедрили новую версию информационной системы, что позволит не только улучшить текущие процессы, но и создать основу для будущих проектов, связанных с расчетом себестоимости и тендерной составляющей. Сейчас занимаемся тиражированием системы на весь портфель проектов. В результате у нас будет создана единая цифровая экосистема, обеспечивающая высокую эффективность в реализации проектов», – отметил генеральный директор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

«Продукты «Содис Лаб» полностью отвечают всем требованиям отечественного ПО, предъявляемым регулирующими органами. Устойчивость их работы обеспечена благодаря использованию отечественных серверов и вендоронезависимых технологий. Мы рады сотрудничать с компанией с таким высоким уровнем цифрового развития и открыты для дальнейшей совместной работы по новым масштабным проектам», – сказал генеральный директор компании «Содис Лаб» Андрей Шахраманьян.