«Содис лаб» выпустила новую версию первой в России облачной системы подготовки проектной документации SODIS Docs

Портфельная компания фонда «Индустрия 4.0», входящего в контур госкорпорации «Ростех», «Содис лаб» представила новую версию облачной системы подготовки проектной документации SODIS Docs 2.0. Для пользователей упростилась работа с документацией за счет более удобного интерфейса и расширенного набора инструментов для редактирования. Об этом CNews сообщили представители «Содис лаб».

Специалисты компании полностью переработали продукт, чтобы сделать его более быстрым и простым в использовании. Новая версия SODIS Docs 2.0 работает до двух раз быстрее, что особенно важно при редактировании объемных файлов.

Для работы с текстами документов в новой версии используется популярный синтаксис Markdown, что повышает совместимость SODIS Docs 2.0 с другими сервисами. Также в решении предусмотрена новая система параметров, которая дает возможность более гибко настраивать стили и управлять ими централизованно для всей организации.

SODIS Docs 2.0 предлагает решить стандартные задачи проектировщиков новым способом. Система автоматически оформляет документы в соответствии с ГОСТ и заданным корпоративным стилем. Это позволяет избежать ошибок и несоответствий и, таким образом, обеспечивает до 90% нормоконтроля.

Система позволяет сохранить файлы в формате PDF. В скором времени добавится возможность экспортировать файлы в XML, что важно для подготовки на экспертизу сметной документации, в том числе объектного и сводного сметных расчётов, сводки затрат, конъюнктурного анализа и других разделов ПСД.

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Генеральный директор ГК «Содис лаб» Андрей Шахраманьян: «Проектировщики часто используют в работе стандартные текстовые редакторы и облачные сервисы, в которых нет специализированных инструментов для создания проектной документации. Поэтому мы решили разработать профессиональный сервис, в котором предусмотрено множество удобных инструментов для создания проектной документации и организации совместной работы. С момента запуска в 2016 г. сервис постоянно совершенствовался. Весь накопленный опыт теперь реализован в SODIS Docs 2.0, мы обновили интерфейс с учётом современных тенденций и значительно ускорили работу системы».

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«Содис лаб» — российский разработчик решений для цифровой трансформации строительной отрасли. Компания уже более 15 лет работает на рынке и реализует системы мониторинга и эксплуатации зданий, строительного контроля, антитеррористической защищенности, управления проектированием и административно-техническим документооборотом. Решения «Содис лаб» используются на более чем 300 строительных объектах, в том числе на многофункциональном комплексе «Лахта центр», небоскребах делового центра «Москва-сити», спортивных объектах Олимпиады Сочи-2014 и стадионах чемпионата мира по футболу — 2018, крупнейших промышленных объектах и значимых объектах культурного наследия.