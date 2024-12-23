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Диполь Интеграция



23.12.2024 В России пишут ПО редкого типа, чтобы заменить американское 1
23.05.2023 Обиженные компании десятками пошли в суд, чтобы вернуть себе льготы аккредитованных ИТ-организаций 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Диполь Интеграция и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - SODIS Lab - СОДИС Лаб 9 1
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 1
Компас ИТ - Компас Ай Ти 2 1
INSI - Инстрой-интеграция 1 1
Emerson Electric 5 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 15 1
National Instruments - NI 27 1
MetCal 1 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 83 1
Diasoft - Диасофт 870 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
Судебная власть - Judicial power 2310 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2902 1
КИПиА - АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии - ИСУЭЭ, Интеллектуальная система учета (умные счетчики, смартсчетчик) ЭЭ - ИПУЭ, Интеллектуальные приборы учета ЭЭ 294 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
Стандартизация - Standardization 2130 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3640 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 535 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3726 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 1
ФГИС ДО - Федеральная государственная информационная система досудебного обжалования 8 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
Ростелеком - Спутник ПП - Спутник (поисковик) - сервисно-поисковая платформа 9 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Диполь Интеграция - Эмика 1 1
National Instruments - LabVIEW - Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench 9 1
Диполь Интеграция - MetLab 1 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 94 1
Данилов Даниил 1 1
Макаревич Николай 13 1
Михайлов Павел 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2956 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ЦФО - Костромская область 403 1
Украина 7608 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры поддержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 399 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 145 1
Налогообложение - Налог на прибыль 202 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 128 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 157 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1308 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 303 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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