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Ростелеком Спутник ПП Спутник (поисковик) сервисно-поисковая платформа

Ростелеком - Спутник ПП - Спутник (поисковик) - сервисно-поисковая платформа

СОБЫТИЯ

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06.11.2026 «Денум Финанс» запускает дебютную эмиссию ЦФА на 300 млн руб. с доходностью 22% годовых 1
23.08.2023 Экс-директор по маркетингу «Ланита» погиб с дочерью и племянником 1
23.05.2023 Обиженные компании десятками пошли в суд, чтобы вернуть себе льготы аккредитованных ИТ-организаций 1
17.09.2021 «Ростелеком» за микроскопические деньги купил двух ИТ-разработчиков 1
07.09.2020 «Ростелеком» закрыл сверхзатратный национальный поисковик «Спутник» 2
20.08.2018 «Ростелеком» тихо обанкротил собственный поисковик «Спутник» 4
20.06.2017 Браузер «Спутник» может стать обязательным в государственных ведомствах и компаниях 1
18.05.2016 Браузер «Спутник» включен в реестр российского ПО 1
10.08.2015 «Госпоисковик» «Спутник» заплатит деньги за свою раскрутку 1
02.06.2014 «Спутник» посетило более 2 млн пользователей 1

Публикаций - 10, упоминаний - 14

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 11101 6
Ростелеком - Спутник ПП - поисковый портал 5 2
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3630 2
SuperWave Group - СуперВэйв групп 25 1
Ростелеком Интернэшнл Лимитед - Rostelecom International Ltd 4 1
Ростех - SODIS Lab - СОДИС Лаб 13 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 16 1
INSI - Инстрой-интеграция 1 1
Компас ИТ - Компас Ай Ти 2 1
Диполь Интеграция 2 1
Ростелеком - Netris - Фастек 3 1
Yandex - Яндекс 9461 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 389 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2408 1
Diasoft - Диасофт 1190 1
Ланит - Норбит - Norbit 434 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 260 1
NVision Group - Энвижн Груп 701 1
Ростелеком - Netris - Нетрис 59 1
Google LLC 12853 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
ALUMNI partners - Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 10 1
Почта России ПАО 2407 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 234 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6743 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14151 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3378 2
ВАС РФ - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1187 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6045 1
Судебная власть - Judicial power 2540 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5817 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 604 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5010 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 762 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1554 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2926 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 285 1
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 101 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 105 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3249 7
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10229 5
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 869 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1887 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55325 2
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1226 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1307 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 104 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12455 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2853 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1517 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3321 1
AdTech - Teaser - Тизер - Тизерная реклама 168 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1897 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26704 1
B2G - Business-to-government - Бизнес правительству - отношения между бизнесом и государством 437 1
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СКБ Контур - Контур.Фокус 1399 2
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Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 238 1
ФГИС ДО - Федеральная государственная информационная система досудебного обжалования 8 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6356 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 104 1
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 143 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 364 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4296 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 71 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 775 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 107 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484244, в очереди разбора - 722455.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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