Индексная книга (каталог) CNews*
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Ростелеком Спутник ПП Спутник (поисковик) сервисно-поисковая платформа
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 10, упоминаний - 14
Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
|ALUMNI partners - Bryan Cave Leighton Paisner - Goltsblat BLP 10 1
|Почта России ПАО 2407 1
|X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 234 1
|Осеевский Михаил 359 3
|Волков Денис 9 1
|Маркушкин Дмитрий 6 1
|Волхонов Сергей 1 1
|Кириенко Татьяна 2 1
|Филиппов Константин 4 1
|Дубас Никита 2 1
|Толбухин Федор 1 1
|Лазовский Александр 2 1
|Крупенин Роман 1 1
|Путин Владимир 3489 1
|Никифоров Николай 1141 1
|Ким Александр 51 1
|Козлов Михаил 184 1
|Макаревич Николай 13 1
|Назаренко Егор 1 1
|Чистов Евгений 8 1
|Беломестнова Наталия 1 1
|Кудрявцев Павел 9 1
|Фадеева Елена 7 1
|Васин Василий 35 1
|Рудников Вячеслав 10 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2526 1
|Rambler Group - Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
|Sputnik 60 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4296 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484244, в очереди разбора - 722455.
Создано именных указателей - 203943.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1484244, в очереди разбора - 722455.
Создано именных указателей - 203943.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.