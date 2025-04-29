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Лазовский Александр
|29.04.2025
|Создатель интернет-агрегатора экскурсий получил 5,5 лет тюрьмы из-за гибели бывшего топ-менеджера «Ланита» 1
|23.08.2023
|Экс-директор по маркетингу «Ланита» погиб с дочерью и племянником 1
Лазовский Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|NVision Group - Энвижн Груп 679 1
|Ланит - Норбит - Norbit 378 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2186 1
|Толбухин Федор 1 1
|Дубас Никита 2 1
|Филиппов Константин 4 1
|Маркушкин Дмитрий 5 1
|Фадеева Елена 7 1
|Ким Александр 42 1
|Москва - ЦАО - Неглинка 2 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43967 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17744 1
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