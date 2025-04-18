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Филиппов Константин
|18.04.2025
|Россияне назвали основную причину поломки экранов смартфонов 1
|23.08.2023
|Экс-директор по маркетингу «Ланита» погиб с дочерью и племянником 1
|31.08.2011
|ТТК предоставил цифровые каналы связи «МРСК Волги» 1
Филиппов Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Фадеева Елена 7 1
|Дубас Никита 1 1
|Толбухин Федор 1 1
|Ким Александр 41 1
|Лазовский Александр 1 1
|Колесник Андрей 23 1
|Маркушкин Дмитрий 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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