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Филиппов Константин



18.04.2025 Россияне назвали основную причину поломки экранов смартфонов 1
23.08.2023 Экс-директор по маркетингу «Ланита» погиб с дочерью и племянником 1
31.08.2011 ТТК предоставил цифровые каналы связи «МРСК Волги» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Филиппов Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Норбит - Norbit 375 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2054 1
ТТК Верхневолжский макрорегион - ТТК Волга - ВолгаТрансТелеком - ТТК Нижний Новгород - ТТК Самара - Самара-Транстелеком, СТТК - Спринттелеком 40 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2183 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 202 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 271 1
Россети МРСК Волга - Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги - Чувашэнерго - Оренбургэнерго - ОрТГК, Оренбургская ТГК, Оренбургская теплогенерирующая компания - Оренбургские тепловые сети - Пензаэнерго - МЭС Волги 34 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5544 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 691 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7261 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1696 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24802 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12898 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3198 1
Фадеева Елена 7 1
Дубас Никита 1 1
Толбухин Федор 1 1
Ким Александр 41 1
Лазовский Александр 1 1
Колесник Андрей 23 1
Маркушкин Дмитрий 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43871 2
Россия - ПФО - Мордовия - Рузаевский район - Рузаевка 28 1
Москва - ЦАО - Неглинка 2 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 623 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2795 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 613 1
Россия - ПФО - Самарская область 1358 1
Россия - ПФО - Самарская область - Сызрань 68 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17701 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 607 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7048 1
Совершеннолетие - Дееспособность - Legal capacity - Правоспособность 413 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2873 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1937 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 615 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Институт точной механики и вычислительной техники имени С.А. Лебедева Российской академии наук 69 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354175, в очереди разбора - 759475.
Создано именных указателей - 173153.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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