Россияне назвали основную причину поломки экранов смартфонов

Больше половины владельцев смартфонов (55%) хотя бы раз разбивали или царапали экран своего устройства. Из них 53% сталкивались с такими ситуациями неоднократно, выяснили «СберСтрахование» и Rambler&Co в результате совместного опроса. Об этом CNews сообщили представители «СберСтрахования».

Чаще всего, в 73% случаев, экран ломается из-за падения смартфона с небольшой высоты — из рук, кармана или со стола. Еще 11% респондентов отметили, что трещины появлялись, когда телефон лежал в сумке — из-за давления или удара о твердый предмет. Значительно реже причинами повреждений становятся падения с большой высоты, например, из окна или с лестницы (3%), неаккуратное использование устройства детьми (2%), спорт и активный отдых (1%) или когда на гаджет наступают (1%). Еще 9% участников опроса сталкивались с иными ситуациями.

При этом 92% респондентов рассказали, что принимают меры по защите экрана своего телефона. Так, 48% россиян используют чехлы, 42% — защитные стёкла или пленки. Предпочитают носить смартфон на специальном шнурке 1% опрошенных, еще столько же (1%) отметили, что гаджет застрахован, и они получат помощь от страховой компании в случае его повреждения. Никак не защищают свой телефон 8% респондентов.

Интересно, что 41% пользователей смартфонов не стали ремонтировать его, если повреждения не мешали использованию. Треть опрошенных (32%) обратились в сервисный центр, а каждый пятый (20%) предпочел купить новый телефон вместо ремонта старого. Еще 7% респондентов предприняли иные меры.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с третьего по 10 апреля 2025 г., охват составил 72,76 тыс. интернет-пользователей.

Константин Филиппов, директор проектов «СберСтрахования»: «Большинство повреждений экрана происходят из-за невнимательности – телефон выпадает из кармана или падает со стола, после того как его случайно задели. Обходятся такие оплошности весьма дорого, вплоть до половины стоимости устройства, поэтому многие люди игнорируют трещины, хотя это не самое лучшее решение, особенно в долгосрочной перспективе. Согласно результатам опроса, 62% россиян пользуются одним смартфоном более четырех лет, за это время повреждения могут привести к выходу дисплея из строя, не говоря о дискомфорте использования устройства. Чтобы у каждого была возможность избежать серьезных трат и быстро восстановить экран своего гаджета, мы запустили специальный страховой продукт. При повреждении дисплея страховая компания обеспечит ремонт в сервисном центре, взяв на себя основную часть расходов. Уже больше 150 тыс. человек защитили свои смартфоны с помощью полисов от "СберСтрахования"».