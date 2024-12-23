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Индексная книга (каталог) CNews*
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Михайлов Павел



23.12.2024 В России пишут ПО редкого типа, чтобы заменить американское 1
09.01.2018 Конференция CNews «BPM 2018: как помочь бизнесу измениться» 1
19.12.2017 Конференция CNews «BPM 2018: как помочь бизнесу измениться» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Михайлов Павел и организации, системы, технологии, персоны:

ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 2
Диполь Интеграция 2 1
National Instruments - NI 27 1
MetCal 1 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 61 2
Росатом - Атомэнергомаш - машиностроительный дивизион Росатома 25 2
МКБ Бланк АКБ - Веста Инвестиционный банк - VestaBank 13 2
L’Oreal 57 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 2
Фармстандарт АО 40 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 3
CMMN - Case Management Model and Notation - Uрафическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” 50 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 397 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12740 1
Диполь Интеграция - Эмика 1 1
National Instruments - LabVIEW - Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench 9 1
Диполь Интеграция - MetLab 1 1
Салтанов Артем 3 2
Ржавин Георгий 5 2
Кулахметов Борис 10 2
Кевиш Максим 2 2
Романова Валерия 2 2
Дурманова Мария 2 2
Пекин Александр 4 2
Данилов Даниил 1 1
Андреев Илья 3 1
Подгорный Денис 1 1
Трефилов Алексей 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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