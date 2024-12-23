Данилов Даниил
|23.12.2024
|В России пишут ПО редкого типа, чтобы заменить американское 1
Данилов Даниил и организации, системы, технологии, персоны:
|Диполь Интеграция - MetLab 1 1
|National Instruments - LabVIEW - Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench 9 1
|Диполь Интеграция - Эмика 1 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144213 1
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