Итоги Международного саммита Ассоциации участников отрасли ЦОД

10–12 сентября в Казани прошел ежегодный Международный саммит Ассоциации участников отрасли ЦОД, который стал одним из первых и самых крупных офлайн-мероприятий после отмены на территории России ограничений из-за пандемии. На площадке саммита собралось около 200 представителей рынка для обсуждения ключевых вопросов отрасли и ее дальнейших этапов развития.

С 10 по 12 сентября в Казани состоялся II Международный саммит Ассоциации участников отрасли ЦОД, который стал платформой для обмена знаниями и опытом среди участников мероприятия в области строительства, эксплуатации и предоставления услуг ЦОД, ИТ и облачных вычислений.

Организатором мероприятия выступила Ассоциация участников отрасли ЦОД при поддержке генерального партнера АО «Концерн Росэнергоатом». Организационным партнером стало агентство маркетинговых коммуникаций MarkComm. Также в числе партнеров мероприятия были: Georg Fischer Piping Systems Ltd., C3 Solutions, Hitec Power Protection, HTS, Rittal, «Плотность Света», «РусИнтелКом» и АО «Спецавтоматика».

Мероприятие собрало под одной крышей почти 200 гостей, и для обеспечения их комфортного и безопасного пребывания организаторы учли все санитарно-эпидемиологические требования. Встречи проходили в просторных залах, проводилась антибактериальная обработка, всем гостям предоставлялись средства индивидуальной защиты.





Свою работу саммит начал 10 сентября с проведения важных и знаковых событий для отрасли ЦОД: старта проекта строительства нового центра обработки данных АО «Концерн Росэнергоатом» в Иннополисе, заседания Технического комитета ТК120 «Центры обработки данных» при Росстандарте и проведения Ежегодного Съезда Ассоциации участников отрасли ЦОД.

На торжественном открытии деловой части саммита, которая проходила 11 сентября, с приветственной речью выступили специальные гости:

Игорь Дорофеев, президент Ассоциации участников отрасли ЦОД;

Роман Шайхутдинов, заместитель премьер-министра Республики Татарстан;

Ренат Халимов, генеральный директор ОЭЗ «Иннополис»;

Вера Гурова, генеральный директор «Русатом – цифровые решения»;

Сергей Мигалин, заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам АО «Концерн Росэнергоатом».

Одним из главных отличий мероприятия в этом году стали две секции – «Центры обработки данных» и «Тренды цифровизации», – которые вели работу параллельно, подробно раскрывая каждая свою тему.

В первых выступлениях было подробно описано текущее состояние рынка центров обработки данных и облачных услуг в России и Республике Татарстан. Спикеры отметили высокий уровень цифровой культуры региона, перечислили его основные тенденции и отличительные особенности, спрогнозировали перспективы дальнейшего развития. Также было проиллюстрировано влияние режима самоизоляции на работу компаний и потребление ИТ-сервисов на основе анализа результатов опроса потребителей.





Отдельное внимание на саммите было уделено теме стандартизации ЦОД, а также механизмам последующей сертификации.

Помимо этого, слушатели смогли познакомиться с уникальными кейсами, в числе которых: обеспечение безопасного функционирования ЦОД в период пандемии; европейский опыт использования остаточного тепла дата-центров для обогрева офисных зданий; жилых квартир, теплиц и плавательных бассейнов, а также описание дополнительных возможностей получения выручки для дата-центров.

Кроме того, в завершение каждого доклада присутствующие могли лично задать интересующие их вопросы в рамках рассматриваемой темы, уточнить детали или вступить в дискуссию с автором, ведь атмосфера мероприятия к этому располагала.





На саммите также велась запись всех рассмотренных тем, а значит, в ближайшее время мы можем ожидать публикации выступлений в Сети и вынесения обсуждений в открытое публичное пространство.

Спикерами секции «Центры обработки данных» стали:

Игорь Дорофеев, президент Ассоциации участников отрасли ЦОД;

Заурбек Алехин, председатель ТК 120;

Дмитрий Басистый, ответственный секретарь ТК 120;

Михаил Саликов, руководитель Центра технических сервисов, технический директор «Сбербанк Сервис»;

Алексей Солдатов, генеральный директор DataPro;

Федор Клименко, генеральный директор GreenMDC;

Сергей Никитин, менеджер по развитию бизнеса C3Solutions;

Анатолий Яковлев, Sales Manager Russia Hitec Power Protection;

Сергей Лебедев, исполнительный директор ПАО Сбербанк;

Алексей Лейхнер, заместитель генерального директора АО «Спецавтоматика»;

Александра Кушер, начальник отдела продаж промышленных трубопроводов и маркетинга Georg Fischer Piping Systems;

Сергей Вышемирский, технический директор IXcellerate;

Сергей Коробейников, менеджер по ИТ-проектам ООО «Риттал».

В рамках секции «Тренды цифровизации» выступили:

Алексей Дегтярев, генеральный директор ЗАО «Медиа Грус»;

Антон Салов, член оргкомитета RCCPA, руководитель стратегии IoT департамента МТС;

Сергей Мигалин, заместитель генерального директора – директор по экономике и финансам АО «Концерн Росэнергоатом»;

Алексей Лобзин, менеджер по развитию сервисов киберзащиты CyberART, ГК InnoSTage;

Ален Сильченко, CEO и основатель Allis.school;

Иван Вахмянин, CEO и сооснователь Visiology;

Михаил Зварковский, АО «Консист-ОС»;

Дамир Галиев, директор по инновациям ПАО «АК БАРС» БАНК;

Алексей Дудниченко, директор департамента коммерциализации по научно-исследовательским работам Университета Иннополис;

Вячеслав Пушин, технический директор ООО «Плотность Света».

Помимо насыщенной деловой программы саммита, участников также ждали запоминающиеся неформальные мероприятия: экскурсия на остров-град Свияжск, татарское чаепитие, турнир по стендовой стрельбе и охотничий обед на природе, которые позволили ближе познакомиться с культурой Республики Татарстан и продолжить общение в неформальной дружеской обстановке.

Подробный фотоотчет о прошедшем мероприятии можно будет найти в официальной группе Ассоциации участников отрасли ЦОД на странице Facebook.