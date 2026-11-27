Индексная книга (каталог) CNews*
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Росстандарт РВК ТК 120 Технический комитет по стандартизации 120 Центры обработки данных
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 14
Росстандарт и организации, системы, технологии, персоны:
|Алехин Заурбек 9 5
|Дорофеев Игорь 27 4
|Басистый Дмитрий 12 3
|Солдатов Алексей 105 2
|Клименко Федор 27 2
|Коробейников Сергей 1 1
|Дегтярев Алексей 58 1
|Лобзин Алексей 1 1
|Сильченко Ален 1 1
|Зварковский Михаил 6 1
|Дудниченко Алексей 1 1
|Пушин Вячеслав 1 1
|Кушер Александра 1 1
|Вышемирский Сергей 2 1
|Яковлев Анатолий 1 1
|Лейхнер Алексей 1 1
|Юхин Артем 16 1
|Михайлов Станислав 12 1
|Повесьма Дмитрий 3 1
|Махлин Сергей 12 1
|Шарапов Александр 5 1
|Саликов Михаил 1 1
|Телегин Вячеслав 3 1
|Вахмянин Иван 35 1
|Гарбук Сергей 18 1
|Горохов Евгений 41 1
|Шайхутдинов Роман 116 1
|Шалаев Антон 26 1
|Салов Антон 38 1
|Никитин Сергей 103 1
|Абрамов Сергей 76 1
|Солодовников Алексей 20 1
|Козак Николай 220 1
|Драбкин Юрий 1 1
|Царьков Петр 4 1
|Лебедев Сергей 70 1
|Мигалин Сергей 10 1
|Галиев Дамир 5 1
|Железнов Видия 7 1
|Чирков Тарас 13 1
|N+1 - Издание 195 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489329, в очереди разбора - 720819.
Создано именных указателей - 205065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1489329, в очереди разбора - 720819.
Создано именных указателей - 205065.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.