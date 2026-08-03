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Ермолаев Михаил

СОБЫТИЯ


03.08.2026 «Датарк» испытал модульный ЦОД с нагрузкой на стойку в 4,5 раза выше средней 1
07.06.2024 IVA Technologies и «Гринатом» заключили партнёрское соглашение о сотрудничестве 1
02.09.2022 Платформа «Гринатома» для программной роботизации «Атом.РИТА» включена в реестр отечественного ПО 1
27.05.2022 ИТ-специалисты компаний «Росатома» получат поддержку государства 1
18.02.2022 Внутренний ИТ-интегратор «Росатома» вышел на открытый рынок с прицелом на выручку в 5 миллиардов 1
11.03.2021 Tele2 заплатил 3,5 миллиарда за разработчика собственного биллинга 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Ермолаев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 274 4
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 1
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 26 1
Росатом - Росэнергоатом - Консист-ОС - Консист — оператор связи - ЦЦТ - Центр цифровых технологий 16 1
МегаФон 10717 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9506 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15736 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3338 1
Ростелеком 10938 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 362 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 162 1
Киевстар - Kyivstar 569 1
UIPath 119 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8832 1
РЖД - Российские железные дороги 2094 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2333 3
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 132 1
Правительство Челябинской области 78 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13846 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1301 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25668 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7447 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1529 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53778 2
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2149 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12833 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2623 1
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 357 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22917 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13945 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1702 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36140 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26177 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22448 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9911 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 726 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 264 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3581 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1407 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9246 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 24 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ИСДМ - Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального агентства лесного хозяйства 68 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Биржа - Маркет Tele2 24 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 26 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 1
Росатом - Гринатом - Атом.Порт 20 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1358 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 108 1
Ермолаев Андрей 2 1
Иодковский Станислав 104 1
Братишко Олег 4 1
Кучинский Владимир 2 1
Брюквин Юрий 300 1
Ермолаев Артем 379 1
Терентьева Татьяна 4 1
Денецкий Виталий 1 1
Кельгакина Юлия 1 1
Абакумов Евгений 226 1
Россия - РФ - Российская федерация 165943 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14807 1
Швеция - Королевство 3781 1
Земля - планета Солнечной системы 10859 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2293 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1351 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 1
Украина 7925 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3392 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3473 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57614 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16032 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11669 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3581 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6162 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 412 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8480 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 239 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1558 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2885 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33701 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53396 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3860 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 167 1
Ведомости 1462 1
Рустелеком ТК 305 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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