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Ермолаев Андрей
СОБЫТИЯ
|29.07.2026
|Цифровая трансформация проектирования в «Карабашмедь»: опыт внедрения «nanoCAD BIM Строительство» 1
|11.03.2021
|Tele2 заплатил 3,5 миллиарда за разработчика собственного биллинга 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Ермолаев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:
|TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
|Карабашмедь 2 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8817 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1357 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Биржа - Маркет Tele2 24 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 26 1
|Брюквин Юрий 300 1
|Кучинский Владимир 2 1
|Братишко Олег 4 1
|Ермолаев Михаил 5 1
|Кельгакина Юлия 1 1
|Денецкий Виталий 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165778 2
|Украина 7921 1
|Швеция - Королевство 3779 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14802 1
|Рустелеком ТК 305 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461092, в очереди разбора - 728480.
Создано именных указателей - 198506.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461092, в очереди разбора - 728480.
Создано именных указателей - 198506.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.