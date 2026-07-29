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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 198506
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Ермолаев Андрей

СОБЫТИЯ


29.07.2026 Цифровая трансформация проектирования в «Карабашмедь»: опыт внедрения «nanoCAD BIM Строительство» 1
11.03.2021 Tele2 заплатил 3,5 миллиарда за разработчика собственного биллинга 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ермолаев Андрей и организации, системы, технологии, персоны:

Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 1
Киевстар - Kyivstar 569 1
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 161 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 211 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 1
Ростелеком 10930 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3336 1
МегаФон 10704 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15706 1
TDD - Typhoon Digital Development - Тайфун диджитал девелопмент 7 1
Карабашмедь 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8817 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2147 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 724 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22889 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1357 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Биржа - Маркет Tele2 24 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut BSS - Bercut Business Support System - Bercut IN@Voice 26 1
Брюквин Юрий 300 1
Кучинский Владимир 2 1
Братишко Олег 4 1
Ермолаев Михаил 5 1
Кельгакина Юлия 1 1
Денецкий Виталий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165778 2
Украина 7921 1
Швеция - Королевство 3779 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14802 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 513 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3857 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33668 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2877 1
Ведомости 1458 1
Рустелеком ТК 305 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1461092, в очереди разбора - 728480.
Создано именных указателей - 198506.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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