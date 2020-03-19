Мегазакупка ПО Microsoft для «Росатома» сорвана. За 2,4 миллиардами не пришел никто

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«Росатом» остался без поставщика лицензий на ПО Microsoft для нескольких десятков своих дочерних структур по всей стране. Суммой в 2,4 млрд руб. не соблазнился ни один из потенциальных подрядчиков. У поставщика Microsoft для «Росатома» предыдущих лет предположительно нет действующей необходимой лицензии.

Крах закупки Microsoft

Как выяснил CNews, «Росатому» не удалось приобрести ПО Microsoft, на которое он был готов потратить 2,4 млрд руб. На тематический аукцион с указанной начальной ценой договора никто не пришел. Процедура выбора поставщика была запущена госкорпорацией 29 февраля 2020 г. Непосредственным заказчиком выступил входящее в «Росатом» АО «Атомкомплект». Срок подачи заявок истек 17 марта. Из-за отсутствия претендентов закупка была признана несостоявшейся.

На момент выхода материала «Росатом» не смог сообщить CNews, планирует ли организация перезапуск тендера, в какие сроки и намерена ли изменить его условия, например цену лота.

Отметим, что предыдущая крупная закупка «Росатомом» софта Microsoft состоялась в конце 2016 г. с начальной ценой договора в 1,8 млрд руб. Победителем тогда стал «Крок», обошедший на торгах «Ланит» и «Компарекс». Его предложение составило 1,78 млрд руб.; итоговая сумма контракта позже многократно корректировалась по конкретным потребителям — «дочкам» «Росатома».

Интеграторы дружно проигнорировали тендер «Росатома» на поставку ПО Microsoft за 2,4 миллиарда

Источник на рынке сообщил CNews, что «Крок» взятые тогда на себя обязательства исполнил в полном объеме, однако лицензия (корпоративное соглашение) на поставку Microsoft в «Росатом» (выдается вендором ПО) у компании истекла в 2019 г., что и могло стать причиной ее неучастия в новом тендере. Озаботился ли «Крок» получением новой лицензии, собеседник редакции сказать затруднился.

Опрошенные CNews крупные ИТ-интеграторы, которые также потенциально могли бы выйти на аукцион, на момент публикации причины отсутствия интереса к тендеру объяснить не смогли.

Что именно хотел закупить «Росатом»

Как следует из документов, размещенных на сайте госзакупок, «Росатом» намеревался приобрести софт для нескольких десятков своих филиалов и дочерних обществ по всей России. Среди них — атомные станции, основной ИТ-подрядчик госкорпорации «Гринатом», а также «Энергоатоминвест», «Атомэнергосбыт», «Атомэнергоремонт», «Всероссийский НИИ по эксплуатации атомных станций», «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях», «Зарубежатомэнергострой», «Атомтехэкспорт» и др.

Для них «Росатом» в разном объеме закупает лицензии на офисное ПО и продукты Windows Server, SQL Server, Visual Studio, Exchange Server, Sharepoint Server, Skype For Business, Azure, Power BI, Visio и др. Всего — несколько десятков тысяч пакетов.

«Поставка эквивалента (аналога) иного производителя программных продуктов не допускается в связи с необходимостью обеспечения взаимодействия приобретаемого товара с товаром, используемым заказчиком, — говорится в техзадании. — При этом лицензиат вправе предложить иную версию ПО Microsoft, по функциональности не хуже чем программное обеспечение, указанное в таблице (поставки; — прим. CNews)».

Лидеры по госзакупкам Microsoft

Несмотря на внушительный размер лота в несостоявшемся тендере, в лидеры покупателей ПО Microsoft среди госкомпаний он «Росатом» все же не вывел бы. Крупнейшей госзакупкой софта западного гиганта последних лет по всей видимости стало приобретение этого ПО «Транснефтью» осенью 2018 г. Начальная цена лота тогда составила 2,68 млрд руб. Победителем стал «Софтлайн» с ценой предложения в 2,61 млрд руб. Конкуренцию ему безуспешно пытались составить «Крок», «Энвижн» и «Компарекс».

Еще одним суперзакупщиком ПО Microsoft из числа компаний с госучастием в последние годы выступают «Россети». Так в середине 2016 г. они запустили тематический тендер на 2,1 млрд руб., а осенью 2019 г. — еще один на 1,9 млрд руб.

Оба раза единственным претендентом и победителем процедур становился тандем (коллективный поставщик) «Софтлайна» и «Ланита».