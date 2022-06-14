В России поставлен рекорд по закупке отечественного ПО

ВТБ заключил с «Мой офис» сделку на 1,2 млрд руб. на поставку 100 тыс. лицензионных офисных пакетов «Мой офис профессиональный». Контракт подписан в рамках отказа банка от американского Microsoft Office. Это крупнейшая закупка российского ПО в истории – предыдущий рекорд в 1,08 млрд руб. в марте 2022 г. установила РЖД, купив лицензии на СУБД Postgres.

MS Office указали на дверь

В России состоялась крупнейшая на начало июнь 2022 г. сделка по приобретению российского ПО на замену иностранному. Об этом CNews сообщили представители компании «Новые облачные технологии», разработчика ПО «Мой офис».

Закупка оценена приблизительно в 1,2 млрд руб. Столь крупную сумму затратил российский банк ВТБ, включенный в санкционный список иностранных государств. На эти деньги он приобрел 100 тыс. лицензий ПО «Мой офис». Это российский аналог американского Microsoft Office – самого популярного пакета офисных программ в мире.

Размер контракта раскрыл неназванный источник «Ведомостей», приближенный к ВТБ. Официальные представители банка и компании «Мой офис» подтверждать эту информацию не стали, но факт наличия сделки, тем не менее, не опровергли.

ВТБ больше не хочет пользоваться американским офисным ПО

Коммерческий директор «Мой офис» Елена Непочатова сообщила CNews, что контракт включал закупку лицензий на пакет «Мой офис профессиональный». Она подтвердила также, что сделка проводилась в рамках отказа банком от американского ПО Microsoft Office. «Переход банка на продукты “Мой офис” проходил в строгом соответствии с утвержденным проектом цифровой трансформации, который был разработан в рамках реализации требований регулятора по использованию отечественного офисного ПО субъектами КИИ, – сказала CNews Елена Непочатова. – Также отмечу, что эта сделка стала крупнейшей не только в истории нашей компании, но и на российском софтверном рынке. В настоящее время мы также ведем переговоры с несколькими другими крупными игроками банковского рынка».

Предмет сделки

По итогам переговоров банк приобрел 100 тыс. лицензионных офисных пакетов с расширенным комплектом программ. В дополнение к стандартным редакторам документов, таблиц и презентаций ВТБ получил, в том числе, возможность работы над файлами через облако, а также средство для анализа и визуализации данных «Мой офис аналитика».

Более того, контракт предусматривает закупку именно бессрочных лицензий, уточнила Елена Непочатова. Она подчеркнула, что ВТБ может рассчитывать на получение обновлений ПО в течение пяти лет, а также на техподдержку в режиме 24/7.

Со слов представителей ВТБ, закупка «Мой офис» послужила началом крупномасштабного отказа от иностранного офисного ПО во всех филиалах и отделения банка. Они сообщили «Ведомостям», что отечественный офисный софт дает возможность организовать рабочий процесс «без риска подпасть под ограничения регуляторов или сервис-провайдеров».

Санкции не повлияли. Почти

Со слов Елены Непочатовой, переговоры о замене Microsoft Office на разработки «Мой офис» в составе компьютерной сети ВТБ стартовали задолго до спецоперации на Украине и последовавших за ней длинной череды антироссийских санкций. Она утверждает, что обсуждение условий сделки длилось с начала 2021 г. «За это время мы, совместно с ИТ-департаментом ВТБ, провели серию пилотных проектов, которые подтвердили, что наши продукты соответствуют требованиям банка, в том числе и по критериям информационной безопасности», – сообщила CNews Елена Непочатова.

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Когда именно переговоры были завершены, на момент публикации материала оставалось неизвестным. Таким образом, санкции хоть и не стали причиной столь крупного импортозамещения, но вполне могли повлиять на приближение дня подписания контракта.

Новый российский рекорд

На 14 июня 2022 г. сделка между ВТБ и «Мой офис» действительно являлась крупнейшей закупкой отечественного ПО российскими компаниями. До нее этот титул принадлежал закупке компании РЖД – в марте 2022 г. она приобрела лицензию на использование отечественной системы управления базами данных (СУБД) у российской компании Postgres Professional на 1,08 млрд руб. Этот контракт был подписан после первой волны иностранных санкций.

Еще одним примером многомиллионного импортозамещениия может служить закупка «Росатомом» лицензий на операционную систему Astra Linux. Как сообщал CNews, стоимость госконтракта, открытого в ноябре 2020 г., составила в пределах 820 млн руб. Госкорпорации требовались ОС общего назначения Astra Linux Common Edition и ОС специального назначения Astra Linux Special Edition.

Всего «Росатом» приобретал свыше 40 тыс. бессрочных лицензий для 90 дочерних структур. Первоначально планировалось, что первая часть лицензий поступит в ИТ-блок госкорпорации уже в 2020 г.: 4250 лицензий должно было поступить в концерн «Росэнергоатом»,1204 лицензии – в «Гринатом» (ИТ-интегратор атомной отрасли), 700 лицензий – в сам «Росатом».

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На тот момент «Росатом» задумывал лишь частичный переход на Astra Linux. Все изменилось в мае 2022 г. CNews писал, что госкорпорация решила полностью перейти на эту отечественную ОС, притом в кратчайшие сроки.

Переход должен состояться до конца 2024 г. За этот период «Росатом» установит Astra Linux на 130 тыс. рабочих мест по всей стране. На момент принятия этого решения на Astra Linux работало немногим более 20% специалистов госкорпорации.