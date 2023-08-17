МойОфис реализовал более 1 миллиона лицензий для бизнеса в России

МойОфис, лидер российского рынка офисного программного обеспечения для совместной работы с документами и коммуникаций, объявил о достижении исторического показателя продаж коммерческих лицензий, их объём превысил 1 миллион штук за всё время деятельности компании. Покупателем миллионной лицензии стал «АКРИХИН» – одна из ведущих российских фармацевтических компаний, которая приобрела «МойОфис Профессиональный 2» и Squadus в рамках перехода на российское ПО.



Первая продажа лицензий МойОфис состоялась 18 января 2016 года. Первым коммерческим клиентом стал «Аксофт» — центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий, который приобрел 50 лицензий «МойОфис Профессиональный» для последующего внедрения на инфраструктуре автомобильного дилера в Санкт-Петербурге. Сегодня «Аксофт» — один из ключевых дистрибуторов лицензий МойОфис, ежегодно реализующий среди своих клиентов десятки тысяч лицензий российского офисного ПО.

Сегодня клиентами МойОфис стали более 9000 крупных коммерческих и государственных организаций. Продажу лицензий осуществляет более 2600 компаний-партнеров, представленных по всей России.

«Доля российских производителей на рынке офисного ПО пока еще не велика, она составляет порядка 16%, из которых около 10% занимает МойОфис. Тем не менее, мы ежегодно фиксируем рост спроса. Так, в 2022 году мы зафиксировали 6-кратный рост числа пилотных проектов внедрения. В 2023 году рост продолжился: только за период с января по июнь мы инициировали примерно 60% от общего объема пилотных проектов минувшего года. По нашей оценке, перевод крупной организации на отечественное ПО занимает от 1,5 до 2 лет — это время требуется для аудита инфраструктуры и бизнес-процессов предприятия, проведения пилотных проектов и последовательного внедрения, а также обучения пользователей», — заявил Павел Калякин, генеральный директор МойОфис.

Справка о МойОфис

МойОфис – российская компания-разработчик безопасных офисных решений для общения и совместной работы с документами. Платформа МойОфис включает в себя полный набор необходимых настольных, мобильных и веб-приложений для общения и работы с документами на компьютерах, планшетах и смартфонах в любой точке мира. Решения МойОфис обеспечивают полный контроль над данными, соответствуют отраслевым стандартам безопасности, подходят для организаций любого размера, а также для домашнего использования и доступны на 14 языках. МойОфис создает высокотехнологичные продукты с 2013 года. Более 9000 крупнейших организаций и органов государственной власти в России уже пользуются решениями компании: ВТБ, Росатом, РЖД, Управление делами Президента, Аэрофлот и другие. Учебные заведения во всех субъектах Российской Федерации также выбрали продукты МойОфис. В партнерскую сеть компании входит более 2600 партнеров во всех регионах России и за рубежом. Все решения МойОфис входят в реестр отечественного ПО и соответствуют требованиям российского законодательства.