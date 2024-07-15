ВТБ отказывается от продукта Citrix в пользу российского решения

ВТБ меняет Citrix на «Базис»

Как стало известно, CNews банк ВТБ внедрит платформу виртуализации рабочих мест Basis Workplace. Отечественное решение заменит используемый в финансовой организации программный продукт американской компании Citrix.

Ранее «Базис», российский разработчик средств виртуализации инфраструктуры, и ВТБ заключили соглашение, которым предусмотрен перевод большей части сотрудников банка на российское ПО до конца 2024 г., Отдельные представители персонала уже приступили к работе в новой системе, рассказали CNews в «Базисе».

Поддержку и отказоустойчивость инфраструктуры будет обеспечивать системный интегратор «Т1 Интеграция».

Помимо ВТБ, в числе крупных финансовых организаций, применяющих решение Basis Workplace, – Газпромбанк. За реализацию этого проекта банк получил премию CNews в номинации «Импортозамещение года: банки». Вручение награды состоялось 19 июня 2024 г. на ежегодном мероприятии «CNews FORUM Кейсы».

Что такое Basis Workplace

Платформа Basis Workplace предназначена для создания и управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест (Virtual Desktop Infrastructure; VDI). С помощью собственного агента платформы можно создать и настроить виртуальный рабочий стол и терминальный сервер на Windows и Linux. Также Basis Workplace позволяет автоматизировать жизненный цикл виртуальных сред. Платформа горизонтально масштабируется и устойчива к высоким нагрузкам, возможна реализация геораспределенной инсталляции для упрощения построения катастрофоустойчивых решений, отмечают в «Базисе».

Разработчиком Basis Workplace позиционируется в качестве замены таких иностранных VDI-решений как Citrix Virtual Apps and Desktops, VMware Horizon, Citrix Workspace, Windows Virtual Desktop.

«Те пожелания к Basis Workplace, которые сформировала для нас команда ВТБ по итогам испытаний, привели к выпуску новой версии продукта, соответствующей самым жестким требованиям заказчиков. Полученный на этом проекте опыт позволит нам предложить решения и сервис более высокого качества всему российскому рынку», – сказал Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса».

В конце июня 2024 г. «Базис» выпустил крупное обновление собственное экосистемы инфраструктурного ПО. В общей сложности продукты компании получили более чем 700 новых функций. Изменение затронули в том числе и Basis Workplace. Решение дополнено возможностью геораспределенной установки. Благодаря новшеству можно добиться более высокой степени надежности инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Функция найдет применение в компаниях, располагающих сетью региональных офисов, отмечают в «Базисе». По словам заместителя президента-председателя правления банка ВТБ Вадима Кулика, к таковым относится и вверенная ему финансовая организация.

«Система виртуализации – необходимый элемент для организации работы сотрудников в корпорациях с обширной ИТ-инфраструктурой и разветвленной розничной сетью. Одной из таких корпораций, без сомнения, является ВТБ. Подобные системы позволяют наладить доступ к серверным мощностям для большого числа сотрудников – в том числе тех, кто работает удаленно или же использует портативные устройства для работы с клиентами. Например, сотрудники в отделениях банка, которые обслуживают клиентов используя рабочий ноутбук. Без установленного на нем решения по виртуализации этот ноутбук не сможет подключиться к внутренним сервисам банка», – отметил Кулик.

Импортозамещение в ВТБ

Помимо миграции с Citrix на «Базис», в ВТБ реализуется или уже реализовано сразу несколько проектов по импортозамещению ПО. Так, в феврале 2024 г. стало известно о переходе банка на отечественную операционную систему Astra Linux Special Edition.

Проект по внедрению ОС, разработкой которой занимается «Группа Астра», по плану должен также завершиться до конца 2024 г. При этом по состоянию на конец февраля 2024 г. около 3,5 тыс. сотрудников банка уже работали на компьютерах с установленной российской системой. Кроме набора бессрочных лицензий, банк приобрел у «Группы Астра» пакет индивидуальной техподдержки сроком на два года.

К середине апреля 2024 г. около 85% всех сотрудников ВТБ приступили к использованию набора офисных приложений «Мой Офис», который рассматривается как замена офисному пакету Office корпорации Microsoft. Всего российский банк купил 100 тыс. лицензий продукта «Мой Офис Профессиональный» (вендор «Новые облачные технологии»; НОТ) на общую сумму 1,2 млрд руб. еще в 2022 г., после чего стартовал проект поэтапной миграции с американского на отечественное решение. Завершить его в банке рассчитывают до конца 2024 г.

В июле 2023 г. в ВТБ начался процесс внедрения корпоративной платформы производства технологических решений «Сфера», продукта вендора «Нота» (входит в холдинг «Т1»), по итогам которого были импортозамещены системы Jira, Confluence компании Atlassia и компоненты системы Service Manager компании Microfocus.

Платформа «Сфера» включает модули управление разработкой и тестированием, эксплуатацией программного обеспечения, инженерные инструменты для работы с исходным кодом и инструменты мониторинга. Все они тесно интегрированы друг с другом и позволяют выстраивать сквозной процесс управления производством ПО на всех этапах жизненного цикла. Проект ВТБ и «Ноты» удостоился премии CNews «Импортозамещение года», став лучшим в номинации «Импортозамещение года в финансовом секторе» в 2024 г.

В мае 2022 г. ВТБ сообщил о переводе принадлежащих ему сервисов виртуализации инфраструктуры, задействованных в работе банковских приложений, на платформу с открытом исходным кодом OpenStack (лицензия Apache 2.0). Она является одним из компонентов собственной облачной платформы ВТБ – VTB.Cloud.

По словам Николая Шуткина, заместителя руководителя департамента развития инфраструктуры – вице-президента ВТБ, Basis Workplace в банке удалось запустить на платформе VTB.Cloud и органично вписаться в уже существующие инфраструктуру и процессы.

«Для платформы VTB.Cloud у нас разработана специальная программно-аппаратная конфигурация, которая легко масштабируется и обладает всеми преимуществами облачного решения. Это позволило решению Basis органично вписаться в имеющиеся инфраструктуру и процессы Банка ВТБ», – пояснил Шуткин.