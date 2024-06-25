«Базис» крупно обновил свое ПО для виртуализации на замену софта Citrix, Microsoft и VMWare

«Базис» крупно обновил экосистему инфраструктурного ПО

Как стало известно CNews, «Базис», разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, выпустил крупное обновление своей экосистемы ПО. В общей сложности отечественные программные продукты обзавелись более чем 700 новыми функциями, рассказали CNews в компании.

К числу наиболее значимых разработчик относит изменения, затронувшие один из флагманских продуктов «Базиса» – Dynamix Enterprise 4.0, которые включают: возможность осуществления миграции виртуальных машин (ВМ) между серверами хранения данных – для повышения устойчивости виртуальной инфраструктуры, а также поддержку технологий NUMA, SR-IOV, CPU pinning и Huge pages.

Также следует отметить появление инструментов первого этапа предбиллинга в Dynamix Cloud Control 4.1 (одна из конфигураций Dynamix) и возможности геораспределенной установки в Workplace, которая позволяет добиться более высокой степени надежности инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Функция найдет применение в компаниях, располагающих сетью региональных офисов, считают в «Базисе».

«Базис» Экосистема инфраструктурного ПО «Базис» получила крупное обновление

В Virtual Security 3.1 усовершенствованы инструменты для работы с контрольными суммами ВМ – шаг в сторону усиления безопасности и надежности инфраструктуры. При помощи сверки контрольных сумм можно выявить несанкционированные изменения в ВМ, внесенные третьими лицами, например, злоумышленником, каким-либо образом проникшем в систему.

Наконец, с обновлением до версии 1.6 в Basis Virtual Protect добавлены планировщик и иные инструменты для работы с резервными копиями.

Догоняя зарубежных конкурентов

Флагманские продукты «Базиса» благодаря последним изменениям теперь сопоставимы по возможностям с решениями крупных международных игроков на мировом рынке инфраструктурного ПО, считают в компании.

«...новые функции в Dynamix, Workplace и других решениях не просто выводят экосистему «Базиса» на уровень известных зарубежных продуктов, они делают возможным удовлетворение наиболее актуальных потребностей рынка», – сказал Дмитрий Сорокин, технический директор «Базиса».

Под «известными зарубежными продуктами» в первую очередь подразумевается софт VMWare, Microsoft, а также Citrix, пояснил представитель компании в разговоре с CNews.

В середине марта 2024 г. «Базис» представил «полностью импортонезависимую» экосистему продуктов и технологий виртуализации. В ее состав вошли проприетарные продукты, разработанные специалистами компании: платформа для управления виртуальными серверами и контейнерами Basis Dynamix, платформа для создания и управления инфраструктурой виртуальных рабочих мест Basis Workplace, Basis Workplace Security и Basis Virtual Security – для защиты конечных устройств, данных, систем виртуализации и облачных платформ, Basis Migration Assistant – инструмент для осуществления перехода с различных зарубежных систем виртуализации, Basis Virtual Protect – для резервного копирования виртуальных машин и кластеров Kubernets, Basis Guard – для обеспечения кроссплатформенной отказоустойчивости виртуальных серверов, Basis Digital Energy – для организации полного цикла разработки, тестирования и сопровождения информационных систем.

Основными продуктами в компании считают Basis Dynamix и Basis Workplace, выступающие отечественными аналогами VMWare vSphere, VMWare eRealize Automatization, VMWare Nsx, VMWare vSAN, Microsoft Hyper-V, Nutanix, Simplivit и VMware, Windows Virtual Desktop, Citrix XenDesktop, Citrix Workspace Enterprise соответственно.

В апреле 2024 г. «Базис» отчитался об итогах работы за предыдущий год. Выручка компании достигла 3 млрд руб., увеличившись на 80% к 2022 г. Количество клиентов в корпоративном сегменте выросло на 85%, в государственном – на 29%. По данным базы «Контур.Фокус», в 2023 г. чистая прибыль компании составила 1,6 млрд руб.

В начале мая 2024 г. «Базис» объявил о покупке российского разработчика средств виртуализации «Рустэк». По словам генерального директора «Базиса» Давида Мартиросова, приобретение «Рустэка» является частью стратегии по консолидации рынка. Среди целей компании, предусмотренных стратегией, – занятие не менее 50% отечественного рынка виртуализации.

В конце мая 2024 г. стало известно, что Газпромбанк развернул в собственной инфраструктуре решения Basis Dynamix и Basis Workplace. Проект удостоился премии CNews в номинации «Импортозамещение года: банки». Вручение награды состоялось 19 июня 2024 г. на ежегодном мероприятии «CNews FORUM Кейсы».

Что нового в Dynamix

В версии 4.0 Dynamix была дополнена функцией переноса дисков ВМ между различными системами хранения данных (СХД), которая помогает поддерживать работу виртуальной инфраструктуры в случае необходимости обслуживания или замены элементов СХД.

Поддержка технологии CPU pinning позволяет системе закрепить ВМ за определенным процессором в конфигурации с несколькими CPU и, тем самым, предоставить машине все его ресурсы.

Еще одна технология, поддержка которой также появилась в Basis Dynamix – Huge pages (использование страниц оперативном увеличенного размера) – ускоряет работу приложений внутри ВМ при интенсивном использовании ОЗУ.

Кроме того, в Dynamix реализована поддержка технологий NUMA (Non-Uniform Memory Access) и SR-IOV (Single Root Input/Output Virtualization). Первая дает возможность учитывать при размещении ВМ наличие свободной памяти только у одного процессора. Последняя обеспечивает виртуализацию сетевых адаптеров, предоставляя ВМ прямой доступ к аппаратной сетевой карте хоста.

Сведения о физическом сервере в интерфейсе Basis Dynamix

Значимое обновление до версии 4.1.1 также получила система Basis Dynamix Cloud Control, которая предназначена для управления через единый интерфейс кластерами, расположенными в разных центрах обработки данных (ЦОД), Разработчиками были добавлены инструменты первого этапа предбиллинга, в том числе средства сбора информации о фактически потребленных ресурсах и интерфейс для редактирования тарифных планов. Также в новой версии Cloud Control оптимизирована реализация процесса согласования выделения ресурсов и добавлена возможность заказа услуги Kubernetes на базе Dynamix.

Изменения в Workplace 2.3

В Basis Workplace 2.3 была добавлена возможность геораспределенной установки с консолидацией ресурсов пользователей из нескольких ЦОДов. Новые возможности нацелены на упрощение организации катастрофоустойчивой инфраструктуры виртуальных рабочих столов. Также с их помощью организация с разветвленной сетью филиалов может предоставлять сотруднику различные ресурсы (виртуальные рабочие столы, терминальные приложения и т.д.) из нескольких источников, например, из центрального офиса и местного филиала, поясняют в «Базисе».

С выходом новой версии Workplace для аутентификации пользователей может применяться цепочка сертификатов неограниченной длины. Ранее ее размер был лимитирован. Кроме того, администраторы получили возможность работать с сертификатами через веб-интерфейс.

Кроме того, в обновленной версии платформы появились инструменты для реализации подключения к виртуализованным ресурсам через корпоративный веб-портал.

Главное окно Basis Workplace

В модуль управления и мониторинга среды виртуализации vControl (входит в состав Workplace и Dynamix) версии 2.3 была добавлена возможность просмотра списка виртуальных томов, расположенных на блочных кластерных СХД. При этом указывается тип связанного объекта (кэш золотого образа, диск ВМ, директория хоста, пространство блокировок) или же отсутствие привязки. Для разделов, связанных с одним из объектов системы, доступна ссылка на связанный объект. При отсутствии связанного раздела доступно удаление.

Для улучшения отказоустойчивости СХД добавлен режим восстановления ВМ по наличию свободной оперативной памяти (Memory DRS). Если выбрать его во время создания кластера, то перенос ВМ при отказе одного из серверов кластера на серверы, сохранившие работоспособность, будет производиться с учетом доступной на них свободной памяти. Выбор целевого сервера будет производиться таким образом, чтобы по завершении переноса сбалансированность кластера была оптимальной, рассказали CNews в «Базисе».

Создание кластера с возможностью выбора режима Memory DRS

Безопасность виртуальных инфраструктур

Решение Virtual Protect для резервного копирования ВМ и кластеров Kubernetes в новом релизе 1.6 наделено средствами восстановления ВМ из резервной копии в заранее созданный кластер Kubernetes, а также для полного и инкрементального бэкапа накпоителей ВМ. Также добавлены планировщик создания резервных копий, а также реализованы возможности для восстановления дисков на другие заранее созданные ВМ и установления продолжительности хранения копии. Также в Virtual Protect появилась ролевая модель доступа пользователей и улучшена поддержка новых ядер Linux, в том числе отечественных ОС Astra Linux и «Альт».

Cредство защиты систем виртуализации и облачных платформ Basis Virtual Security в новой версии 3.1. дополнено сервисом передачи логов (журналов событий) во внешние информационные системы (Syslog, gRPC, RestAPI) и функцией получения событий виртуализации с гипервизора. Расширена функциональность, связанная с подсчетом контрольных сумм виртуальных машин. В частности, появились подсчет при первом запуске ВМ, блокировка запуска ВМ при несоответствии контрольных сумм эталону и возможность назначения политики целостности по умолчанию в рамках групп безопасности.