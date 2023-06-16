МГУ переходит с софта Microsoft на российский «Мой офис»

В связи с невозможность в новых условиях использовать западное программное обеспечение МГУ отказывается от офисных пакетов Microsoft в пользу решений «Моего офиса». На первом этапе проект предусматривает перевод с западного софта 6 тыс. студентов и преподавателей.

Переход на «Мой офис»

Как стало известно CNews, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ) собирается массово перевести своих сотрудников и студентов на работу с отечественным офисным программным пакетом «Мой офис».

Соглашение о развернутом сотрудничестве МГУ с «Моим офисом» 16 июня 2023 г. планируется подписать в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ.

В его рамках университету будет передано право использовать «Мой офис стандартный» для 6 тыс. пользователей. ПО будет использовано для проведения пилотных проектов и последующего внедрения в инфраструктуре вуза. Сотрудничество предполагает возможность получения обновлений ПО в течение трех лет.

Точные сроки старта проекта представители «Моего офиса» в разговоре с CNews назвать затруднились. По их словам, каких-либо зафиксированных коммерческих договоренностей по данному проекту пока не зафиксировано.

Фото: МГУ МГУ переходит на «Мой офис»

Необходимо понимать, что госорганизации для использования коммерческих продуктов необходимо провести соответствующие тендерные процедуры (хотя бы в формате закупки у единственно возможного поставщика). На данный момент похожих по тематике тендеров поиск по сайту госзакупок не находит. Если сотрудничество обретет конкретные формы, то непосредственную поставку офисных пакетов в вуз будет осуществлять кто-либо из партнеров вендора, пояснили CNews его представители.

Также по данным сайта госзакупок можно заключить, что на данный момент МГУ традиционно для подобных организаций использует офисные пакеты Microsoft Ofice, интегрированные с ОС этой же американской корпорации. Аналогично по некоторым тендерным документам вуза можно сделать вывод, что в части ОС он уже начал использовать или по крайней мере ориентирован на российские ОС Astra Linux группы «Астра» и «Альт» компании «Базальт СПО».

Сейчас в МГУ общее число студентов, аспирантов и преподавателей измеряется десятками тысяч.

Другие аспекты предстоящего сотрудничества

Помимо передачи МГУ прав на использование «Моего офиса», стороны намерены договориться совместно разрабатывать учебные курсы по отечественному ПО и методические материалы для преподавателей, которые будут включены в электронную библиотеку вуза. По разработанным программам будет организовано обучение в рамках учебной программы МГУ и курсов повышения квалификации.

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В дополнение к этому, будущим соглашением предусмотрено сотрудничество в области науки и образования. Так, на базе МГУ планируется проведение ряда научно-исследовательских работ, направленных на улучшение программных продуктов в части изучения пользовательского опыта и последующей адаптации ПО под потребности пользователей. «Мой офис», со своей стороны, предоставит возможность прохождения у себя производственной практики для студентов МГУ.

Стороны также договорились организовывать и совместно проводить серию мероприятий, направленных на популяризацию знаний в области использования отечественного ПО: олимпиад, конференций, семинаров и хакатонов.

Опыт сотрудничества «Моего офиса» с вузами

Для «Моего офиса» этот проект первым в сфере высшего образования не является. В частности, в феврале 2023 г. CNews писал о том, что на офисный пакет этого разработчика переходит Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова (РЭУ).

Тогда сообщалось, что университет закупил лицензии «Мой офис почта 2» для создания единой коммуникационной среды преподавателей и студентов, а также лицензии «Мой офис профессиональный 2» для организации работы с документами всех сотрудников вуза. Упомянутые лицензии — бессрочные, доступ к обновлениям продуктов предоставляется в течение трех лет.

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Тогда стороны сообщали, что переход на российские технологии позволит РЭУ организовать удобную и безопасную ИТ-среду для работы с документами: решения «Мой офис» будут развернуты на собственных серверах вуза, что гарантирует полный контроль и защиту данных от доступа третьих лиц. С помощью продуктов «Моего офиса» сотрудники вуза смогут работать с документами до 30% быстрее, чем раньше.